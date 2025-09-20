Зеленский объявил о создании Штурмовых войск

20 сентября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже принято решение о создании в Украине Штурмовых войск. Он также объяснил, почему это важно.
Главные тезисы
- Это важный шаг для повышения обороноспособности страны и обеспечения безопасности граждан.
- Подготовка к официальному оглашению этого решения продолжается.
В Украине создают Штурмовые войска
Глава государства обратил внимание на то, что у нас уже появились штурмовые батальоны и полки, которые в текущем году демонстрировали отличные результаты.
Украинский лидер также отметил, что сейчас идет подготовка к официальному оглашению этого решения.
По словам президента Украины, в составе Штурмовых войск безусловно будет «дроновая составляющая».
Как уже упоминалось ранее, в июне 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-