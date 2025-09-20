Зеленский объявил о создании Штурмовых войск

20 сентября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже принято решение о создании в Украине Штурмовых войск. Он также объяснил, почему это важно.

В Украине создают Штурмовые войска

Глава государства обратил внимание на то, что у нас уже появились штурмовые батальоны и полки, которые в текущем году демонстрировали отличные результаты.

И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также отметил, что сейчас идет подготовка к официальному оглашению этого решения.

Все готовится, и я думаю, где-то неделя — десять дней и все будет работать, — прогнозирует Владимир Зеленский. Поделиться

По словам президента Украины, в составе Штурмовых войск безусловно будет «дроновая составляющая».