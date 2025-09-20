Зеленский объявил о создании Штурмовых войск
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил о создании Штурмовых войск

В Украине создают Штурмовые войска
Читати українською
Источник:  Укринформ

20 сентября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что уже принято решение о создании в Украине Штурмовых войск. Он также объяснил, почему это важно.

Главные тезисы

  • Это важный шаг для повышения обороноспособности страны и обеспечения безопасности граждан.
  • Подготовка к официальному оглашению этого решения продолжается.

В Украине создают Штурмовые войска

Глава государства обратил внимание на то, что у нас уже появились штурмовые батальоны и полки, которые в текущем году демонстрировали отличные результаты.

И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер также отметил, что сейчас идет подготовка к официальному оглашению этого решения.

Все готовится, и я думаю, где-то неделя — десять дней и все будет работать, — прогнозирует Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, в составе Штурмовых войск безусловно будет «дроновая составляющая».

Как уже упоминалось ранее, в июне 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп нашел себе "союзника" для завершения войны РФ против Украины
Трамп верит, что Си ему поможет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин бросил на захват Покровска "инфицированные подразделения"
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Оказалась в ловушке". СВР прогнозирует масштабный кризис в России
Служба внешней разведки Украины
Россия обречена на кризис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?