Трамп нашел себе "союзника" для завершения войны РФ против Украины
Трамп верит, что Си ему поможет
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

По словам американского лидера Дональда Трампа, его команда делает все возможное для завершения войны России против Украины. Президент США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с главой Китая Си Цзиньпинем в этом вопросе.

  • Трамп и Цзиньпин провели переговоры 19 сентября.
  • Президент США игнорирует тот факт, что Си является союзником Путина.

Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Посмотрим, что там произойдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома заверил, что эту проблему рано или поздно удастся решить.

После переговоров с Си Цзиньпинем 19 сентября, Дональд Трампа убежден, что Пекин также присоединится к этому процессу.

Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого.

Кроме того, американский лидер прокомментировал потенциальное возобновление поставок оружия и техники Украине.

Он цинично отметил, что "не желает зарабатывать на этой войне".

Но на самом деле мы зарабатываем деньги на этой войне, потому что они покупают у нас оружие и технику, — признал Трамп.

