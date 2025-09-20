По словам американского лидера Дональда Трампа, его команда делает все возможное для завершения войны России против Украины. Президент США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с главой Китая Си Цзиньпинем в этом вопросе.
Главные тезисы
- Трамп и Цзиньпин провели переговоры 19 сентября.
- Президент США игнорирует тот факт, что Си является союзником Путина.
Трамп верит, что Си ему поможет
На этом фоне глава Белого дома заверил, что эту проблему рано или поздно удастся решить.
После переговоров с Си Цзиньпинем 19 сентября, Дональд Трампа убежден, что Пекин также присоединится к этому процессу.
Кроме того, американский лидер прокомментировал потенциальное возобновление поставок оружия и техники Украине.
Он цинично отметил, что "не желает зарабатывать на этой войне".
