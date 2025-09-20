Трамп нашел себе "союзника" для завершения войны РФ против Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, его команда делает все возможное для завершения войны России против Украины. Президент США рассчитывает на плодотворное сотрудничество с главой Китая Си Цзиньпинем в этом вопросе.

Трамп верит, что Си ему поможет

Мы очень упорно работаем над тем, чтобы урегулировать вопросы между Россией и Украиной. Посмотрим, что там произойдет. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне глава Белого дома заверил, что эту проблему рано или поздно удастся решить.

После переговоров с Си Цзиньпинем 19 сентября, Дональд Трампа убежден, что Пекин также присоединится к этому процессу.

Мы с президентом Си говорили об этом, и я считаю, что он действительно хотел бы, чтобы это произошло. И я думаю, что он собирается работать с нами для этого. Поделиться

Кроме того, американский лидер прокомментировал потенциальное возобновление поставок оружия и техники Украине.

Он цинично отметил, что "не желает зарабатывать на этой войне".