Трамп знайшов собі "союзника" для завершення війни РФ проти України

Джерело:  Укрінформ

За словами американського лідера Дональда Трампа, його команда робить все можливе для завершення війни Росії проти України. Наразі президент США розраховує на плідну співпрацю з главою Китаю Сі Цзіньпінем у цьому питанні.

Головні тези:

  • Трамп та Цзіньпін провели переговори 19 вересня.
  • Президент США ігнорує той факт, що Сі є союзником Путіна.

Трамп вірить, що Сі йому допоможе

Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб урегулювати питання між Росією й Україною. Побачимо, що там станеться.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вкотре запевнив, що цю проблему рано чи пізно вдасться вирішити.

Після переговорів із Сі Цзіньпінем 19 вересня, Дональд Трампа переконаний, що Пекін також долучиться до цього процесу.

Ми з президентом Сі говорили про це, і я вважаю, що він справді хотів би, щоб це сталося. І я думаю, що він збирається працювати з нами для цього.

Окрім того, американський лідер прокоментував потенційне відновлення постачання зброї і техніки Україні.

Він цинічно зазначив, що "не хоче заробляти на цій війні".

Але насправді ми заробляємо гроші на цій війні, тому що вони купують у нас зброю й техніку, — визнав Трамп.

