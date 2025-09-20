Трамп знайшов собі "союзника" для завершення війни РФ проти України

За словами американського лідера Дональда Трампа, його команда робить все можливе для завершення війни Росії проти України. Наразі президент США розраховує на плідну співпрацю з главою Китаю Сі Цзіньпінем у цьому питанні.
Головні тези:
- Трамп та Цзіньпін провели переговори 19 вересня.
- Президент США ігнорує той факт, що Сі є союзником Путіна.
Трамп вірить, що Сі йому допоможе
На цьому тлі очільник Білого дому вкотре запевнив, що цю проблему рано чи пізно вдасться вирішити.
Після переговорів із Сі Цзіньпінем 19 вересня, Дональд Трампа переконаний, що Пекін також долучиться до цього процесу.
Окрім того, американський лідер прокоментував потенційне відновлення постачання зброї і техніки Україні.
Він цинічно зазначив, що "не хоче заробляти на цій війні".
