Трамп і Сі Цзіньпін обговорили TikTok, торгівлю та Україну

19 вересня президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову стосовно TikTok і торговельних відносин. Також вони погодилися щодо необхідності припинення війни РФ проти України.

Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном: що вирішили

Видання написало, що розмова лідерів була "прагматичною, позитивною та конструктивною".

За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути "взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу".

Американська сторона повинна утримуватися від запровадження односторонніх обмежувальних заходів у торгівлі, – цитує китайського лідера Xinhua. Поширити

Також він додав, що народ КНР "ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам".

Трамп сказав, що бесіда була продуктивною.

Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok. Дональд Трамп Президент США

Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі "приїде до Сполучених Штатів у відповідний час".

Розмова була дуже гарною, ми будемо знову розмовляти телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС!

The Guardian із посиланням на Білий дім зазначало, що лідери мали обговорити платформу TikTok, аби зберегти її в США. Також серед тем діалогу – торговельні відносини на тлі взаємних китайських та американських мит.