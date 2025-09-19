Трамп і Сі Цзіньпін обговорили TikTok, торгівлю та Україну
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили TikTok, торгівлю та Україну

Трамп
Джерело:  Xinhua

19 вересня президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову стосовно TikTok і торговельних відносин. Також вони погодилися щодо необхідності припинення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Президенти Трамп і Сі Цзіньпін провели позитивну телефонну розмову, обговоривши питання платформи TikTok та торговельних відносин.
  • Лідери узгодили необхідність припинення війни Росії проти України, підтвердили прагнення до спільного успіху та загального процвітання.
  • Трамп та Сі Цзіньпін планують зустрітися на саміті АТЕС та обмінятися візитами між США та Китаєм для подальшого обговорення важливих питань.

Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном: що вирішили

Видання написало, що розмова лідерів була "прагматичною, позитивною та конструктивною".

За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути "взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу".

Американська сторона повинна утримуватися від запровадження односторонніх обмежувальних заходів у торгівлі, – цитує китайського лідера Xinhua.

Також він додав, що народ КНР "ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам".

Трамп сказав, що бесіда була продуктивною.

Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі "приїде до Сполучених Штатів у відповідний час".

Розмова була дуже гарною, ми будемо знову розмовляти телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС!

The Guardian із посиланням на Білий дім зазначало, що лідери мали обговорити платформу TikTok, аби зберегти її в США. Також серед тем діалогу – торговельні відносини на тлі взаємних китайських та американських мит.

