Трамп і Сі Цзіньпін обговорили TikTok, торгівлю та Україну

19 вересня президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін провели телефонну розмову стосовно TikTok і торговельних відносин. Також вони погодилися щодо необхідності припинення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Президенти Трамп і Сі Цзіньпін провели позитивну телефонну розмову, обговоривши питання платформи TikTok та торговельних відносин.
- Лідери узгодили необхідність припинення війни Росії проти України, підтвердили прагнення до спільного успіху та загального процвітання.
- Трамп та Сі Цзіньпін планують зустрітися на саміті АТЕС та обмінятися візитами між США та Китаєм для подальшого обговорення важливих питань.
Трамп поговорив із Сі Цзіньпіном: що вирішили
Видання написало, що розмова лідерів була "прагматичною, позитивною та конструктивною".
За словами Сі, Вашингтон та Пекін можуть досягнути "взаємного успіху й загального процвітання із користю для двох країн та всього світу".
Також він додав, що народ КНР "ніколи не забуде цінної підтримки, наданої США та іншими країнами антифашистської коаліції у війні опору китайського народу японським загарбникам".
Трамп сказав, що бесіда була продуктивною.
Президент США додав, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї. Водночас Трамп відвідає Китай на початку 2026 року, а Сі "приїде до Сполучених Штатів у відповідний час".
Розмова була дуже гарною, ми будемо знову розмовляти телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі на АТЕС!
The Guardian із посиланням на Білий дім зазначало, що лідери мали обговорити платформу TikTok, аби зберегти її в США. Також серед тем діалогу – торговельні відносини на тлі взаємних китайських та американських мит.
