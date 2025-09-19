Трамп и Си Цзиньпин обсудили TikTok, торговлю и Украину

19 сентября президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор по поводу TikTok и торговых отношений. Также они согласились с необходимостью прекращения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Президенты Трамп и Си Цзиньпин провели позитивный разговор, затронув важные темы TikTok и торговли.
- Лидеры согласовали необходимость прекращения войны России против Украины и выразили стремление к общему успеху.
- Согласно заявлениям Си Цзиньпина, Китай и США могут достичь взаимного успеха и процветания при условии отсутствия односторонних ограничений в торговле.
Трамп поговорил с Си Цзиньпином: что решили
Издание написало, что разговор лидеров был "прагматичным, положительным и конструктивным".
По словам Си, Вашингтон и Пекин могут добиться "взаимного успеха и всеобщего процветания с пользой для двух стран и всего мира".
Также он добавил, что народ КНР "никогда не забудет ценную поддержку, оказанную США и другими странами антифашистской коалиции в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".
Трамп сказал, что беседа была продуктивной.
Президент США добавил, что встретится с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. В то же время, Трамп посетит Китай в начале 2026 года, а Си "приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время".
Разговор был очень хорошим, мы будем снова разговаривать по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи на АТЭС!
The Guardian со ссылкой на Белый дом отмечало, что лидеры обсудили платформу TikTok, чтобы сохранить ее в США. Также среди тем диалога — торговые отношения на фоне взаимных китайских и американских пошлин.
