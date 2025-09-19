Трамп и Си Цзиньпин обсудили TikTok, торговлю и Украину

19 сентября президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор по поводу TikTok и торговых отношений. Также они согласились с необходимостью прекращения войны РФ против Украины.

Трамп поговорил с Си Цзиньпином: что решили

Издание написало, что разговор лидеров был "прагматичным, положительным и конструктивным".

По словам Си, Вашингтон и Пекин могут добиться "взаимного успеха и всеобщего процветания с пользой для двух стран и всего мира".

Американская сторона должна воздерживаться от введения односторонних ограничительных мер в торговле, — цитирует китайского лидера Xinhua. Поделиться

Также он добавил, что народ КНР "никогда не забудет ценную поддержку, оказанную США и другими странами антифашистской коалиции в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам".

Трамп сказал, что беседа была продуктивной.

Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы добились прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok. Дональд Трамп Президент США

Президент США добавил, что встретится с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. В то же время, Трамп посетит Китай в начале 2026 года, а Си "приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время".

Разговор был очень хорошим, мы будем снова разговаривать по телефону, благодарны за одобрение TikTok и с нетерпением ждем встречи на АТЭС!

The Guardian со ссылкой на Белый дом отмечало, что лидеры обсудили платформу TikTok, чтобы сохранить ее в США. Также среди тем диалога — торговые отношения на фоне взаимных китайских и американских пошлин.