Согласно данным издания The Telegraph, российский диктатор Владимир Путин не оставляет попыток захватить украинский Покровск, поэтому приказал сформировать подразделения из солдат, зараженных ВИЧ, гепатитом и другими болезнями, и бросить их в бой за город.

За Покровск воюют российский захватчики-смертники

Как удалось узнать иностранным журналистам, военные РФ в этих подразделениях носят повязки, указывающие на то, что они больные.

Таких солдат заметили на передовой вокруг Покровска, который уже долгое время не может захватить Россия.

По убеждению The Telegraph, появление таких подразделений указывает на углубление кризиса здравоохранения во вражеской армии.

Ни для кого не секрет, что случаи ВИЧ, гепатита и туберкулеза быстро растут среди войск Путина.

Сообщается, что одно из российских подразделений недавно также пострадало от вспышки смертельной геморрагической лихорадки, из-за которой больные начинают кровоточить из глаз. Даже строго контролируемые российские СМИ начали сообщать о "скрытой эпидемии" болезней, поражающих оккупационные войска на территории Украины. Поделиться

Согласно данным журналистов, так называемые "инфицированные подразделения" были сформированы в составе 1435 и 1437 мотострелковых полков.

Что важно понимать, они входят в 27-ю и 15-ю мотострелковые бригады.

Российские оккупанты из указанных подразделений много раз пытались штурмовать Покровска с юга и юго-запада.