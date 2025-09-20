Эстония безотлагательно активировала статью 4 НАТО

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал официально подтвердил, что его страна срочно инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора. Это произошло сразу после вторжения трех российских истребителей МИГ-31 в воздушное пространство Эстонии 19 сентября.

Эстония проводит консультации с НАТО

19 сентября сразу три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.

Что важно понимать, они находились там около 12 минут.

Руководство НАТО безотлагательно приказало осуществить перехват российских самолетов.

Эстонский премьер подчеркнул, что считает нарушение воздушного пространства "совершенно неприемлемым".

Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 (Договора о НАТО. — ред.), — добавил он. Поделиться

Что важно понимать, статья 4 Вашингтонского договора обязывает членов проводить консультации, если любая сторона считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

С заявлением на этот счет сразу выступил шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна.

По словам последнего, это вторжение российских самолетов является "беспрецедентно дерзким".

Министр обороны страны подтвердил, что Таллин инициировал консультации внутри НАТО.