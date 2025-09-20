Естонія невідкладно активувала статтю 4 НАТО

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал офіційно підтвердив, що його країна терміново ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору. Це сталося одразу після вторгнення трьох російських винищувачів МІГ-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня.

Естонія проводить консультації з НАТО

19 вересня одразу три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою.

Що важливо розуміти, вони перебували там близького 12 хвилин.

Керівництво НАТО невідкладно віддало наказ здійснити перехоплення російських літаків.

Естонський премʼєр наголосив, що вважає порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".

Уряд Естонії вирішив звернутися до НАТО з проханням про консультації відповідно до статті 4 (Договору про НАТО. — ред.), — додав він.

Що важливо розуміти, стаття 4 Вашингтонського договору зобов’язує членів проводити консультації, якщо будь-яка зі сторін вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

З заявою з цього приводу одразу виступив шеф естонської дипломатії Маргус Цахкна.

За словами останнього, це вторгнення російських літаків є "безпрецедентно зухвалим".

Міністр оборони країни підтвердив, що Таллінн ініціював консультації всередині НАТО.