Потужна "бавовна" в Росії. Генштаб ЗСУ розкрив деталі

Уночі 20 вересня Сили оборони України завдали потужних ударів одразу по кількох стратегічних об’єктах ворога на території країни-агресорки Росії. Цього разу цілями були Саратовський НПЗ, Новокуйбишевський НПЗ та лінійно-виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) «Самара».
Головні тези:
- Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.
- Всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил ворога.
Українські воїни повідомили про нові успішні операції
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони потужно вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу (м. Саратов, Саратовська область, РФ).
Що важливо розуміти, Саратовський НПЗ забезпечує орієнтовно 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в країні-агресорці.
На тлі атаки почали лунати вибухи, а також спалахнула масштабна пожежа. Фінальні наслідки ураження уточнюються.
Цієї ж ночі Сили безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (м. Новокуйбишевськ, Самарська область, РФ).
Він відповідальний за переробку понад 8,8 млн тонн нафти щорічно. Усі подробиці будуть оголошені згодом.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ЛВДС «Самара» — виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals .
Варто зазначити, що йдеться про 50% від загального об’єму експорту країни-агресорки.
Українські захисники нагадують, що всі уражені об'єкти задіяні у забезпеченні армії РФ.
