Росія ударила по Україні 40 ракетами та 579 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила по Україні 40 ракетами та 579 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 19-20 вересня - які наслідки

Протягом ночі 19-20 вересня завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 619 засобів повітряного нападу. Загалом сили ППО змогли знешкодити 583 ворожі цілі.

Головні тези:

  • Ворог знову завдавав одночасних ударів по визначених об’єктах в Україні великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. 
  • Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака РФ на Україну 19-20 вересня — які наслідки

Цього разу для атаки ворог використав:

  • 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська — РФ, ТОТ Криму;

  • 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що важливо розуміти, в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику — одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів.

Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:

  • 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

  • 29 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські захисники.

