Росія ударила по Україні 40 ракетами та 579 дронами

Протягом ночі 19-20 вересня завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 619 засобів повітряного нападу. Загалом сили ППО змогли знешкодити 583 ворожі цілі.
Головні тези:
- Ворог знову завдавав одночасних ударів по визначених об’єктах в Україні великою кількістю ракет і БпЛА різних типів.
- Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Атака РФ на Україну 19-20 вересня — які наслідки
Цього разу для атаки ворог використав:
579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська — РФ, ТОТ Криму;
32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що важливо розуміти, в ході атаки противник застосував уже традиційну тактику — одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі:
552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
29 крилатих ракет Х-101.
Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-