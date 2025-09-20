Росіяни вбили 4 цивільних у Запорізькій та Хмельницькій областях
Росіяни вбили 4 цивільних у Запорізькій та Хмельницькій областях

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Росіяни продовжують вбивати мирних мешканців України

Протягом 19-20 вересня армія РФ продовжувала активно атакувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, троє людей загинули внаслідок ворожих атак на Василівський та Пологівський райони Запорізької області. Ще про одну жертву відомо в Хмельницькій області.

Головні тези:

  • Надійшло 30 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури на Запоріжжі.
  •  На Хмельниччині загинув чоловік 1979 року народження.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 521 удар по 15 населених пунктах Запорізької області.

Окрім того, армія РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Степногірську, Залізничному та Успенівці.

351 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Червонодніпровку, Софіївку, Приморське, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Приморського, Білогірʼя та Новоданилівки.

Іван Федоров

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

За словами місцевої влади, вона отримала 30 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, обʼєктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.

Окрім того, уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину — загинув чоловік 1979 року народження.

Його тіло виявили у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків.

Також вказано, що двоє цивільних звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

Згідно з останніми даними, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

