Масштабна атака Росії на Дніпропетровщину — є жертва та багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Дніпропетровщину — є жертва та багато постраждалих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 20 вересня
Read in English

Уночі 20 вересня Дніпропетровська область знову опинилася під масованою атакою російських загарбників. Ворог спрямував на регіон ударні дрони та ракети. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще 13 — постраждали.

Головні тези:

  • Ворожі дрони та ракети призвели до пожеж у будинках, господарських спорудах та на підприємствах.
  • Захисники неба знищили 39 безпілотників, захищаючи область від атак ворога.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 20 вересня

Про ситуацію в області та Дніпрі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік «важкий».

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA

За його словами, внаслідок атаки ворога у Дніпрі та районі спалахнули одразу кілька пожеж.

Під удари росіян потрапили: багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі.

Окрім того, виявлені руйнування на території підприємств.

Фото: dnipropetrovskaODA

Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа. По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією.

Цього разу ворог влучив по райцентру і Покровській громаді. Спалахнув приватний будинок.

Фото: dnipropetrovskaODA

Нічна атака стала черговим випробуванням для нашої ППО. Та захисники неба були на варті. За даними ПвК, вони знищили в області 39 безпілотників. Дякую!

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

