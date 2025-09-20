Масштабна атака Росії на Дніпропетровщину — є жертва та багато постраждалих

Уночі 20 вересня Дніпропетровська область знову опинилася під масованою атакою російських загарбників. Ворог спрямував на регіон ударні дрони та ракети. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще 13 — постраждали.
Головні тези:
- Ворожі дрони та ракети призвели до пожеж у будинках, господарських спорудах та на підприємствах.
- Захисники неба знищили 39 безпілотників, захищаючи область від атак ворога.
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 20 вересня
Про ситуацію в області та Дніпрі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок атаки ворога у Дніпрі та районі спалахнули одразу кілька пожеж.
Під удари росіян потрапили: багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі.
Окрім того, виявлені руйнування на території підприємств.
Цього разу ворог влучив по райцентру і Покровській громаді. Спалахнув приватний будинок.
