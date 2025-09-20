Масштабна атака Росії на Дніпропетровщину — є жертва та багато постраждалих

Уночі 20 вересня Дніпропетровська область знову опинилася під масованою атакою російських загарбників. Ворог спрямував на регіон ударні дрони та ракети. Згідно з останніми даними, загинула одна людина, ще 13 — постраждали.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 20 вересня

Про ситуацію в області та Дніпрі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік «важкий». Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA

За його словами, внаслідок атаки ворога у Дніпрі та районі спалахнули одразу кілька пожеж.

Під удари росіян потрапили: багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі.

Окрім того, виявлені руйнування на території підприємств.

Фото: dnipropetrovskaODA

Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа. По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поширити

Цього разу ворог влучив по райцентру і Покровській громаді. Спалахнув приватний будинок.

Фото: dnipropetrovskaODA