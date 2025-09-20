Масштабная атака России на Днепропетровщину — есть жертва и много пострадавших

Ночью 20 сентября Днепропетровская область снова оказалась под массированной атакой российских захватчиков. Враг направил на регион ударные дроны и ракеты. Согласно последним данным, погиб один человек, еще 13 пострадали.
Главные тезисы
- Вражеские дроны и ракеты привели к пожарам в домах, хозяйственных постройках и на предприятиях.
- Защитники неба уничтожили 39 беспилотников, защищая область от атак врага.
Последствия атаки РФ на Днепропетровщину 20 сентября
О ситуации в области и Днепре сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате атаки врага в Днепре и районе вспыхнули сразу несколько пожаров.
Под удары россиян попали многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи.
Кроме того, обнаружены разрушения на территории предприятий.
На этот раз враг попал по райцентру и Покровской общине. Вспыхнул частный дом.
