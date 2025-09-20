Масштабная атака России на Днепропетровщину — есть жертва и много пострадавших

Ночью 20 сентября Днепропетровская область снова оказалась под массированной атакой российских захватчиков. Враг направил на регион ударные дроны и ракеты. Согласно последним данным, погиб один человек, еще 13 пострадали.

Последствия атаки РФ на Днепропетровщину 20 сентября

О ситуации в области и Днепре сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате вражеского террора, по предварительным данным, погиб один человек. Соболезнование родным. Еще тринадцать пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек «тяжелый». Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Фото: dnipropetrovskaODA

По его словам, в результате атаки врага в Днепре и районе вспыхнули сразу несколько пожаров.

Под удары россиян попали многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи.

Кроме того, обнаружены разрушения на территории предприятий.

Фото: dnipropetrovskaODA

Предприятие пострадало и в Павлограде. Там тоже пожар. По Никопольщине российская армия била FPV-дронами и артиллерией. Поделиться

На этот раз враг попал по райцентру и Покровской общине. Вспыхнул частный дом.

Фото: dnipropetrovskaODA