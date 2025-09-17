Сколько средств Украина тратит на год войны против России — ответ Зеленского

Война против России стоит Украине очень дорого. Только один год в противостоянии агрессору требует 120 миллиардов долларов.
Главные тезисы
- Стоимость одного года войны для Украины против России составляет 120 миллиардов долларов, что требует значительных финансовых ресурсов.
- Президент Зеленский подчеркнул важность завершения войны и обозначил планы страны на случай продолжения конфликта.
- Украине необходимо 120 миллиардов долларов на военные расходы в 2026 году, если война с Россией не прекратится.
Цена войны: Зеленский раскрыл стоимость борьбы Украины против РФ
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мацолой в Киеве.
По словам главы государства, у Украины сейчас 60 миллиардов долларов, однако это лишь половина из той суммы, которая нужна на 2026 год.
Поэтому президент подчеркнул, что главной задачей сейчас является завершение войны. Однако если этого не удастся достичь, есть план "Б".
Вместе с тем, Президент отметил, что Украине понадобится меньше средств на восстановление после войны, если удастся достичь прекращения огня и получить гарантии безопасности.
Ранее глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказывал, что Украина ежедневно тратит на войну с Россией около 172 миллиона долларов. В гривневом эквиваленте это около 7 миллиардов. Он отмечал, что это сумма, которую невозможно покрыть исключительно собственными ресурсами.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль также предупреждал, что Украина потребует не менее 120 миллиардов долларов в 2026 году на военные расходы, если война не прекратится. По его словам, если Украина будет тратить меньше России, то вынуждена будет платить территориями и жизнью людей.
