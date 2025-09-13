Украина должна зеркально отвечать на действия армии РФ — Зеленский
Украина должна зеркально отвечать на действия армии РФ — Зеленский

Для уничтожения 800 российских дронов Украине нужно около 1600 перехватчиков. Украина должна отвечать зеркально атакам РФ.

Главные тезисы

  • Украина должна отвечать зеркально на атаки РФ, угрожающие безопасности страны.
  • Владимир Зеленский подчеркнул значимость развития дальнобойного оружия и защиты стратегий.
  • Для уничтожения 800 российских дронов требуется около 1600 украинских перехватчиков.

Зеленский заявил о необходимости зеркальных действий Украины на российские обстрелы

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский говорил на Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как отметил глава государства, что касается дальнобойного оружия, это был момент, когда США и другие партнеры колебались — давать дальнобойное оружие или нет, но в Украине нашлось свое.

На сегодняшний день у нас есть свои дальнобойные возможности. У нас не хватает денег. Или это вопрос к Трампу? Проще сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем.

По мнению Зеленского, для уничтожения 800 российских "Шахедов" нужно примерно 1600 украинских дронов-перехватчиков.

На 800 "Шахедов" в сутки по Украине нужно 1600 интерсепторов украинских, стоимость одного интерсептора — 3 тысячи, это ответ как остановить "Шахеды. А теперь, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 — нужно отправить ей тысячу наших дронов, ответить России. Мы отвечаем раз в 10 меньше.

Зеленский заявил, что Украина должна зеркально отвечать на действия России.

Это нужно делать сегодня. Почему сегодня — мы сбиваем "Шахеды" интерсепторами, у них уже реактивные двигатели у дронов, нам нужны новые интерсепторы, завтра они найдут другое оружие — мы должны соответствовать зеркально и сильно.

