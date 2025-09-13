Украина должна зеркально отвечать на действия армии РФ — Зеленский

Зеленский заявил о необходимости зеркальных действий Украины на российские обстрелы

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский говорил на Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Как отметил глава государства, что касается дальнобойного оружия, это был момент, когда США и другие партнеры колебались — давать дальнобойное оружие или нет, но в Украине нашлось свое.

На сегодняшний день у нас есть свои дальнобойные возможности. У нас не хватает денег. Или это вопрос к Трампу? Проще сказать, что это вопрос к Америке, но это вопрос ко всем. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению Зеленского, для уничтожения 800 российских "Шахедов" нужно примерно 1600 украинских дронов-перехватчиков.

На 800 "Шахедов" в сутки по Украине нужно 1600 интерсепторов украинских, стоимость одного интерсептора — 3 тысячи, это ответ как остановить "Шахеды. А теперь, чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 — нужно отправить ей тысячу наших дронов, ответить России. Мы отвечаем раз в 10 меньше.

Зеленский заявил, что Украина должна зеркально отвечать на действия России.