Україна повинна дзеркально відповідати на дії армії РФ — Зеленський

Для знищення 800 російських дронів Україні потрібно близько 1600 перехоплювачів. Україна повинна відповідати дзеркально на атаки РФ.

Зеленський заявив про необхідність дзеркальних дій України на російські обстріли

Про це Президент України Володимир Зеленський говорив під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як зазначив глава держави, що стосується далекобійної зброї, то був момент, коли США та інші партнери вагались — давати далекобійну зброю чи ні, але в Україні знайшлась своя.

На сьогодні в нас є свої далекобійні можливості. В нас не вистачає грошей. Чи це питання — до Трампа? Простіше сказати, що це питання до Америки, але це питання до всіх. Володимир Зеленський Президент України

На думку Зеленського, для знищення 800 російських "Шахедів" потрібно приблизно 1600 українських дронів-перехоплювачів.

На 800 "Шахедів" на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів українських, вартість одного інтерсептора — 3 тисячі, це відповідь як зупинити "Шахеди. А тепер, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 — треба відправити їй тисячу наших дронів, відповісти Росії. Ми відповідаємо раз в 10 менше. Ось вам і відповідь.

Зеленський заявив, що Україна повинна дзеркально відповідати на дії Росії.