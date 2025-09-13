Україна повинна дзеркально відповідати на дії армії РФ — Зеленський
Україна повинна дзеркально відповідати на дії армії РФ — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Для знищення 800 російських дронів Україні потрібно близько 1600 перехоплювачів. Україна повинна відповідати дзеркально на атаки РФ.

Головні тези:

  • Україні потрібно дзеркально відповідати на атаки РФ, які загрожують безпеці країни.
  • Зеленський підкреслив необхідність розвитку далекобійної зброї та відповідних стратегій захисту.
  • Президент вказав на необхідність власних дронів-перехоплювачів для ефективного протистояння атакам РФ.

Зеленський заявив про необхідність дзеркальних дій України на російські обстріли

Про це Президент України Володимир Зеленський говорив під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Як зазначив глава держави, що стосується далекобійної зброї, то був момент, коли США та інші партнери вагались — давати далекобійну зброю чи ні, але в Україні знайшлась своя.

На сьогодні в нас є свої далекобійні можливості. В нас не вистачає грошей. Чи це питання — до Трампа? Простіше сказати, що це питання до Америки, але це питання до всіх.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На думку Зеленського, для знищення 800 російських "Шахедів" потрібно приблизно 1600 українських дронів-перехоплювачів.

На 800 "Шахедів" на добу по Україні треба 1600 інтерсепторів українських, вартість одного інтерсептора — 3 тисячі, це відповідь як зупинити "Шахеди. А тепер, щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 — треба відправити їй тисячу наших дронів, відповісти Росії. Ми відповідаємо раз в 10 менше. Ось вам і відповідь.

Зеленський заявив, що Україна повинна дзеркально відповідати на дії Росії.

Це потрібно робити сьогодні. Чому сьогодні — ми збиваємо "Шахеди" інтерсепторами, в них вже реактивні двигуни у дронів, нам потрібно нові інтерсептори, завтра вони знайдуть іншу зброю — ми повинні відповідати дзеркально і сильно.

