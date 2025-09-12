Зеленський і Сікорський домовлялися щодо протидії України та Польщі дронам РФ

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Києві обговорили напад Росії дронами на Польщу в ніч на 10 вересня.
Головні тези:
- Україна готова допомогти Польщі у протидії нападам російських дронів шляхом надання систем захисту та навчання польських військових.
- Обговорено важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.
- Зустріч також висвітлила можливість виробництва дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE, що зацікавило Польщу.
Ми допоможемо Польщі протидіяти російським дронам — Зеленський
Глава держави наголосив, що Україна готова допомогти з протидією російським дронам, побудовою системи захисту, а також навчанням польських військових.
Також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.
Окрема увага — членству України у Європейському Союзі.
Зеленський наголосив, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.
