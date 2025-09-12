Зеленський і Сікорський домовлялися щодо протидії України та Польщі дронам РФ

Зараз складні дні. Завжди складні протягом війни для України. А тепер є виклики для Польщі. Ми вдячні, що ви тут і підтримуєте нас. Мав розмову з прем’єр-міністром Туском та іншими лідерами. Ми близькі сусіди. Ми вдячні за вашу допомогу й підтримку із самого початку війни. І з нашого боку ми готові допомогти — поділитись нашим досвідом. Ми відкриті до цього.