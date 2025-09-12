Зеленський і Сікорський домовлялися щодо протидії України та Польщі дронам РФ
Зеленський і Сікорський домовлялися щодо протидії України та Польщі дронам РФ

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Києві обговорили напад Росії дронами на Польщу в ніч на 10 вересня.

Головні тези:

  • Україна готова допомогти Польщі у протидії нападам російських дронів шляхом надання систем захисту та навчання польських військових.
  • Обговорено важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.
  • Зустріч також висвітлила можливість виробництва дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE, що зацікавило Польщу.

Ми допоможемо Польщі протидіяти російським дронам — Зеленський

Глава держави наголосив, що Україна готова допомогти з протидією російським дронам, побудовою системи захисту, а також навчанням польських військових.

Зараз складні дні. Завжди складні протягом війни для України. А тепер є виклики для Польщі. Ми вдячні, що ви тут і підтримуєте нас. Мав розмову з прем’єр-міністром Туском та іншими лідерами. Ми близькі сусіди. Ми вдячні за вашу допомогу й підтримку із самого початку війни. І з нашого боку ми готові допомогти — поділитись нашим досвідом. Ми відкриті до цього.

Також ішлося про важливість посилення тиску на Росію, спільне оборонне виробництво та реалізацію двосторонніх домовленостей у галузі оборони.

Сторони обговорили виробництво дронів-перехоплювачів у межах оборонної ініціативи Євросоюзу SAFE. Польща зацікавлена в цьому та готова до такої співпраці.

Окрема увага — членству України у Європейському Союзі.

Зеленський наголосив, що дуже важливо відкрити перший переговорний кластер усіма 27 голосами для України та Молдови разом.

