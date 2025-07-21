"Путін глузує з мирних зусиль Трампа". Сікорський відреагував на російський обстріл України
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"Путін глузує з мирних зусиль Трампа". Сікорський відреагував на російський обстріл України

Сікорський
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російський удар по українських регіонах у ніч проти 21 липня.

Головні тези:

  • Сікорський реагує на російський обстріл України та висловлює думку щодо ставлення Путіна до зусиль Трампа.
  • Путін продовжує глузувати з мирних ініціатив президента США, попри загострення ситуації в Україні.
  • Удар по українських регіонах змусив Польщу підняти винищувачі.

Сікорський жорстко відреагував на російський обстріл України

Про це він написав у соцмережі Х.

У ніч проти понеділка, 21 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України, внаслідок чого Польща піднімала винищувачі.

Коментуючи це, Сікорський висловився про ставлення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до зусиль США щодо припинення російсько-української війни.

Путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

14 липня Трамп висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир. Того ж дня він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

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