"Путін глузує з мирних зусиль Трампа". Сікорський відреагував на російський обстріл України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російський удар по українських регіонах у ніч проти 21 липня.
Головні тези:
- Сікорський реагує на російський обстріл України та висловлює думку щодо ставлення Путіна до зусиль Трампа.
- Путін продовжує глузувати з мирних ініціатив президента США, попри загострення ситуації в Україні.
- Удар по українських регіонах змусив Польщу підняти винищувачі.
Сікорський жорстко відреагував на російський обстріл України
Про це він написав у соцмережі Х.
У ніч проти понеділка, 21 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України, внаслідок чого Польща піднімала винищувачі.
Коментуючи це, Сікорський висловився про ставлення нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до зусиль США щодо припинення російсько-української війни.
Putin still mocks @POTUS peace efforts. https://t.co/GTkX3lpPDA— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 21, 2025
14 липня Трамп висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир. Того ж дня він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".
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