"Путин смеется над мирными усилиями Трампа". Сикорский отреагировал на российский удар по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российский удар по украинским регионам в ночь на 21 июля.

Сикорский жестко отреагировал на российские обстрелы Украины

Об этом он написал в соцсети Х.

В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, в результате чего Польша поднимала истребители.

Комментируя это, Сикорский высказался об отношении нелегитимного президента РФ Владимира Путина к усилиям США по прекращению российско-украинской войны.

Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

14 июля Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.