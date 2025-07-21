"Путин смеется над мирными усилиями Трампа". Сикорский отреагировал на российский удар по Украине
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"Путин смеется над мирными усилиями Трампа". Сикорский отреагировал на российский удар по Украине

Сикорский
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российский удар по украинским регионам в ночь на 21 июля.

Главные тезисы

  • Россия нанесла удар по украинским регионам, вызвав реакцию Польши.
  • Сикорский критикует Путина за его отношение к инициативам мира со стороны Трампа.
  • Трамп выразил недовольство действиями России и готов ввести тарифы в случае отсутствия соглашения о мире.

Сикорский жестко отреагировал на российские обстрелы Украины

Об этом он написал в соцсети Х.

В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, в результате чего Польша поднимала истребители.

Комментируя это, Сикорский высказался об отношении нелегитимного президента РФ Владимира Путина к усилиям США по прекращению российско-украинской войны.

Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

14 июля Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

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