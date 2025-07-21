"Путин смеется над мирными усилиями Трампа". Сикорский отреагировал на российский удар по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российский удар по украинским регионам в ночь на 21 июля.
Главные тезисы
- Россия нанесла удар по украинским регионам, вызвав реакцию Польши.
- Сикорский критикует Путина за его отношение к инициативам мира со стороны Трампа.
- Трамп выразил недовольство действиями России и готов ввести тарифы в случае отсутствия соглашения о мире.
Сикорский жестко отреагировал на российские обстрелы Украины
Об этом он написал в соцсети Х.
В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, в результате чего Польша поднимала истребители.
Комментируя это, Сикорский высказался об отношении нелегитимного президента РФ Владимира Путина к усилиям США по прекращению российско-украинской войны.
Putin still mocks @POTUS peace efforts. https://t.co/GTkX3lpPDA— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 21, 2025
14 июля Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.
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