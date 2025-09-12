Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ

Офис Президента Украины
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Киеве обсудили нападение России дронами на Польшу в ночь на 10 сентября.

Главные тезисы

  • Украина и Польша обсудили противодействие нападениям российских дронов на Польшу.
  • Предоставление систем защиты и обучение польских военных - важные меры в усилении сотрудничества между странами.
  • Встреча подчеркнула важность совместного оборонного производства и реализации договоренностей в области обороны.

Мы поможем Польше противодействовать российским дронам — Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина готова помочь с противодействием российским дронам, построением системы защиты, а также обучением польских военных.

Теперь сложные дни. Всегда сложны во время войны для Украины. А теперь есть вызовы для Польши. Мы благодарны за то, что вы здесь и поддерживаете нас. Беседовал с премьер-министром Туском и другими лидерами. Мы близкие соседи. Мы благодарны за вашу помощь и поддержку с самого начала войны. И с нашей стороны мы готовы помочь поделиться нашим опытом. Мы открыты для этого.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Речь также шла о важности усиления давления на Россию, совместном оборонном производстве и реализации двусторонних договоренностей в области обороны.

Стороны обсудили производство дронов-перехватчиков в рамках оборонной инициативы Евросоюза SAFE. Польша заинтересована в этом и готова к такому сотрудничеству.

Отдельное внимание — членству Украины в Европейском Союзе.

Зеленский подчеркнул, что очень важно открыть первый переговорный кластер всеми 27 голосами для Украины и Молдовы вместе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Может поставить Путина на место". Сикорский назвал страну, способную остановить РФ
Сикорский верит в ключевую роль Китая
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин смеется над мирными усилиями Трампа". Сикорский отреагировал на российский удар по Украине
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Получили Аляску". Сикорский публично пристыдил Трампа
Сикорский раскритиковал подход Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?