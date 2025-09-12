Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ

Теперь сложные дни. Всегда сложны во время войны для Украины. А теперь есть вызовы для Польши. Мы благодарны за то, что вы здесь и поддерживаете нас. Беседовал с премьер-министром Туском и другими лидерами. Мы близкие соседи. Мы благодарны за вашу помощь и поддержку с самого начала войны. И с нашей стороны мы готовы помочь поделиться нашим опытом. Мы открыты для этого.