Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Киеве обсудили нападение России дронами на Польшу в ночь на 10 сентября.
Главные тезисы
- Украина и Польша обсудили противодействие нападениям российских дронов на Польшу.
- Предоставление систем защиты и обучение польских военных - важные меры в усилении сотрудничества между странами.
- Встреча подчеркнула важность совместного оборонного производства и реализации договоренностей в области обороны.
Мы поможем Польше противодействовать российским дронам — Зеленский
Глава государства подчеркнул, что Украина готова помочь с противодействием российским дронам, построением системы защиты, а также обучением польских военных.
Речь также шла о важности усиления давления на Россию, совместном оборонном производстве и реализации двусторонних договоренностей в области обороны.
Отдельное внимание — членству Украины в Европейском Союзе.
Зеленский подчеркнул, что очень важно открыть первый переговорный кластер всеми 27 голосами для Украины и Молдовы вместе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-