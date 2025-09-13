"Постачають компоненти для ракет РФ". Зеленський запропонував ввести жорсткі санкції проти компаній-порушниць

Україна пропонує ввести санкції проти компаній, які продовжують постачати деталі до Росії. Ці компоненти використовуються для виробництва ракет.

Зеленський запропонував ввести жорсткі санкції проти компаній-порушниць торгівлі з РФ

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Глава держави зазначив, що питання санкцій стосується не лише президента США Дональда Трампа, але й країн Європи.

Якщо Росія отримує деталі ракет, ми можемо навіть не порушувати питання, що потрібно нам, якщо Росія отримує постійно деталі для своїх ракет від різних компаній. Безумовно це не на державному рівні, лідери Америки, Європи проти цього, але є приватний ринок. Збільшують ракетобудівництво в Росії. Володимир Зеленський Президент України

Як пояснив Зеленський, росіяни отримують деталі для своїх ракет в інших країнах.

На його думку, немає ніякого рішення, крім того, щоб накладати санкції на приватні компанії будь-якої держави, які мають зупинити постачання складових ракет до Росії.