"Постачають компоненти для ракет РФ". Зеленський запропонував ввести жорсткі санкції проти компаній-порушниць
Володимир Зеленський
Зеленський

Україна пропонує ввести санкції проти компаній, які продовжують постачати деталі до Росії. Ці компоненти використовуються для виробництва ракет.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський запропонував ввести жорсткі санкції проти компаній, які постачають компоненти для ракет РФ.
  • Україна пропонує вжити заходів проти порушників, які дозволяють постачання деталей для виробництва ракет Росії.
  • Зеленський вказав на необхідність накладати санкції на приватні компанії будь-якої держави, які співпрацюють у постачанні компонентів для ракет до РФ.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Глава держави зазначив, що питання санкцій стосується не лише президента США Дональда Трампа, але й країн Європи.

Якщо Росія отримує деталі ракет, ми можемо навіть не порушувати питання, що потрібно нам, якщо Росія отримує постійно деталі для своїх ракет від різних компаній. Безумовно це не на державному рівні, лідери Америки, Європи проти цього, але є приватний ринок. Збільшують ракетобудівництво в Росії.

Як пояснив Зеленський, росіяни отримують деталі для своїх ракет в інших країнах.

На його думку, немає ніякого рішення, крім того, щоб накладати санкції на приватні компанії будь-якої держави, які мають зупинити постачання складових ракет до Росії.

Треба це зробити, і тоді через якийсь термін Росія не зможе будувати стільки ракет на добу. Якщо ми говоримо про заводи, які будують дрони, артилерію, гвинтокрили тощо. Країни постачають верстати і не тільки Китай. Інші азійські країни, європейські, які постачали до війни, але верстати стоять. Я просто не хочу радити як компанії Siemens, наприклад, зупинити їх верстати.

