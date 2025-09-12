Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти Росії

12 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити індивідуальні санкції проти Росії ще на шість місяців – до 15 березня 2026 року.

Рада ЄС ухвалила продовження санкцій проти РФ

Про це йдеться на сайті інституції.

Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2026 року.

Санкції продовжують діяти щодо понад 2,5 тисячі фізичних та юридичних осіб. Водночас зі списку виключили одну людину та видалили дані ще однієї особи через смерть.

Ці обмежувальні заходи включають:

Заборону на в'їзд: Фізичним особам, внесеним до списку, заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу або здійснювати транзит через неї.

Заморожування активів: Усі активи цих осіб та організацій на території ЄС підлягають заморожуванню.

Заборону на надання коштів: Забороняється надавати будь-які кошти чи інші економічні ресурси особам та організаціям, які перебувають під санкціями.