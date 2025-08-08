Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила надання Україні понад 3 млрд євро
Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила надання Україні понад 3 млрд євро

Юлія Свириденко
ЄС

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Рада ЄС прийняла рішення про надання Україні понад 3 млрд євро в межах Ukraine Facility.
  • Це підтвердження довіри до курсу реформ та здатності України забезпечувати стабільність у складних умовах.
  • Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко висловила вдячність за підтримку та підтвердила мету робити Україну сильною в Європі.

Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС

Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністерка України

Прем'єрка висловила вдячність Данському головуванню за чітку підтримку.

Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility.

