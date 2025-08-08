Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила надання Україні понад 3 млрд євро

Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility.
Головні тези:
- Рада ЄС прийняла рішення про надання Україні понад 3 млрд євро в межах Ukraine Facility.
- Це підтвердження довіри до курсу реформ та здатності України забезпечувати стабільність у складних умовах.
- Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко висловила вдячність за підтримку та підтвердила мету робити Україну сильною в Європі.
Україна отримає понад 3 млрд євро від ЄС
Про це повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Прем'єрка висловила вдячність Данському головуванню за чітку підтримку.
Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-