Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Категорія
Економіка
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Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Денис Шмигаль
Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility
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Україна отримала черговий транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility. Загальний обсяг фінансової допомоги у 2024 році  становить до 16,1 млрд євро.

Головні тези:

  • Україна отримала черговий транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility.
  • Фінансова підтримка від ЄС свідчить про успішну реалізацію ключових реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та розвиток енергетики.
  • Програма Ukraine Facility розрахована на підтримку України обсягом 50 млрд євро до 2027 року, що сприятиме підвищенню стійкості країни та її наближенню до вступу в ЄС.
  • Отримані кошти від Євросоюзу будуть використані для фінансування пріоритетних потреб державного бюджету в соціальній та гуманітарній сферах.
  • Завдяки фінансовій підтримці в рамках програми Ukraine Facility, Україна має можливість реалізовувати важливі реформи та зміцнювати власні потенціали на шляху до сучасності.

Україна отримала новий транш від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця підтримка свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ, передбачених Планом для України — від боротьби з корупцією до розвитку енергетичної галузі та захисту навколишнього середовища", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.

У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

Зазначимо, що на 2025 рік у межах програми Ukraine Facility передбачено ще близько 12,5 млрд євро фінансової допомоги.

Програма Ukraine Facility: що відомо

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників.

Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.

З початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна планує отримати ще 4,2 млрд євро від Євросоюзу в рамках Ukraine Facility.

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