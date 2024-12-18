Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна отримала черговий транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility. Загальний обсяг фінансової допомоги у 2024 році становить до 16,1 млрд євро.
Головні тези:
- Україна отримала черговий транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility.
- Фінансова підтримка від ЄС свідчить про успішну реалізацію ключових реформ в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та розвиток енергетики.
- Програма Ukraine Facility розрахована на підтримку України обсягом 50 млрд євро до 2027 року, що сприятиме підвищенню стійкості країни та її наближенню до вступу в ЄС.
- Отримані кошти від Євросоюзу будуть використані для фінансування пріоритетних потреб державного бюджету в соціальній та гуманітарній сферах.
- Завдяки фінансовій підтримці в рамках програми Ukraine Facility, Україна має можливість реалізовувати важливі реформи та зміцнювати власні потенціали на шляху до сучасності.
Україна отримала новий транш від ЄС
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Grateful to @vonderleyen and the European Commission for the disbursement of €4.1 billion under the Ukraine Facility, bringing total funding for 2024 to €16.1 billion. This support reflects Ukraine’s significant progress on key reforms outlined in the Ukraine Plan, from…— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 18, 2024
Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.
У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.
Зазначимо, що на 2025 рік у межах програми Ukraine Facility передбачено ще близько 12,5 млрд євро фінансової допомоги.
Програма Ukraine Facility: що відомо
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.
З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників.
Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-