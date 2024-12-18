Україна отримала 4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Україна отримала черговий транш у розмірі 4,1 млрд євро від Європейської комісії в рамках програми Ukraine Facility. Загальний обсяг фінансової допомоги у 2024 році становить до 16,1 млрд євро.

Україна отримала новий транш від ЄС

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ця підтримка свідчить про значний прогрес України у реалізації ключових реформ, передбачених Планом для України — від боротьби з корупцією до розвитку енергетичної галузі та захисту навколишнього середовища", — наголосив Шмигаль. Поширити

Grateful to @vonderleyen and the European Commission for the disbursement of €4.1 billion under the Ukraine Facility, bringing total funding for 2024 to €16.1 billion. This support reflects Ukraine’s significant progress on key reforms outlined in the Ukraine Plan, from… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 18, 2024

Він додав, що послідовна підтримка ЄС в межах програми Ukraine Facility, яка передбачає 50 млрд євро до 2027 року, посилює стійкість України та наближає її до вступу в ЄС.

У Міністерстві фінансів уточнили, що отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних потреб державного бюджету, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах.

Зазначимо, що на 2025 рік у межах програми Ukraine Facility передбачено ще близько 12,5 млрд євро фінансової допомоги.

Програма Ukraine Facility: що відомо

У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

З цієї суми до 32 млрд євро виділено на підтримку реформ та інвестицій, викладених в Українському плані, відповідно до яких виплати будуть зумовлені досягненням певних показників.

Український фонд уже виплатив 6 млрд євро у вигляді проміжного фінансування, 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування та перший внесок у розмірі майже 4,2 млрд євро, з яких 1,5 млрд євро у вигляді безповоротної фінансової підтримки та понад 2,6 млрд євро у вигляді кредитів.