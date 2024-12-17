Вступ України в ЄС. Стефанішина заявила про план на 2025 рік

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у ЄС у 2025 році, розробили план відкриття переговорних розділів щодо вступу.
Головні тези:
- Стефанішина попереджає, що переговорний процес буде непростим.
- Відкриття кожного кластеру переговорів потребує згоди всіх 27 держав-членів.
- Ключові рішення припадатимуть на квітень 2025 року.
Україна активно працює, щоб приєднатися до ЄС
Як зазначає Стефанішина, під час візиту до України міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре Хольст спланувала "відкриття переговорних розділів, які планують на данське головування" в ЄС.
Окрім того, наголошується, що Київ разом з Варшавою і новою єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос спланували відкриття перших 15 переговорних розділів, які стосуються верховенства права.
До яких перешкод варто бути готовими
За словами міністерки, переговорний процес буде непростим, оскільки відкриття кожного кластеру потребує згоди всіх 27 держав — членів Європейського союзу.
Ольга Стефанішина також додала, що ключові рішення припадають на квітень — це політичні процеси у Польщі.
Що важливо розуміти, перемовини щодо вступу країн-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.
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