Вступ України в ЄС. Стефанішина заявила про план на 2025 рік
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Вступ України в ЄС. Стефанішина заявила про план на 2025 рік

Стефанішина
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Джерело:  Укрінформ

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у ЄС у 2025 році, розробили план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

Головні тези:

  • Стефанішина попереджає, що переговорний процес буде непростим.
  • Відкриття кожного кластеру переговорів потребує згоди всіх 27 держав-членів.
  •  Ключові рішення припадатимуть на квітень 2025 року.

Україна активно працює, щоб приєднатися до ЄС

Як зазначає Стефанішина, під час візиту до України міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре Хольст спланувала "відкриття переговорних розділів, які планують на данське головування" в ЄС.

Окрім того, наголошується, що Київ разом з Варшавою і новою єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос спланували відкриття перших 15 переговорних розділів, які стосуються верховенства права.

Це абсолютно можливо. Україна рухається динамічно, у нас позитивна оцінка за результатами звіту про розширення, у нас є домовленості щодо наших зобов’язань, які ми маємо виконати, і всіх передумов для відкриття другого кластеру.

Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції

До яких перешкод варто бути готовими

За словами міністерки, переговорний процес буде непростим, оскільки відкриття кожного кластеру потребує згоди всіх 27 держав — членів Європейського союзу.

Ольга Стефанішина також додала, що ключові рішення припадають на квітень — це політичні процеси у Польщі.

Але я думаю, що країни ЄС, і Брюссель, і насамперед Україна усвідомлюють, що є конкретний план дій, який дозволить уникнути впливу цих процесів на важливі стратегічні рішення для України, — наголосила посадовиця.

Що важливо розуміти, перемовини щодо вступу країн-членів до ЄС розбиті на 35 глав, згрупованих у 6 кластерів, які відкриваються почергово.

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