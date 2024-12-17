Вступление Украины в ЕС. Стефанишина заявила о плане на 2025 год

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина официально подтвердила, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году, разработали план открытия переговорных разделов по вступлению.

Украина активно работает, чтобы присоединиться к ЕС

Как отмечает Стефанишина, во время визита в Украину министр по европейским делам Дании Мари Бьерре Хольст спланировала "открытие переговорных разделов”.

Кроме того, указано, что Киев вместе с Варшавой и новой еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос спланировали открытие первых 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права.

Это вполне возможно. Украина движется динамично, у нас положительная оценка по результатам отчета о расширении, у нас есть договоренности по нашим обязательствам, которые мы должны выполнить, и всем предпосылкам для открытия второго кластера. Ольга Стефанишина Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции

К каким препятствиям следует быть готовыми

По словам министра, переговорный процесс будет непростым, поскольку в открытии каждого кластера требуется согласие всех 27 государств — членов Европейского союза.

Ольга Стефанишина также добавила, что ключевые решения приходятся на апрель — это политические процессы в Польше.

Но я думаю, что страны ЕС, и Брюссель, и, прежде всего, Украина осознают, что есть конкретный план действий, который позволит избежать влияния этих процессов на важные стратегические решения для Украины, — подчеркнула чиновница. Поделиться

Что важно понимать, переговоры о вступлении стран-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 открывающихся поочередно кластеров.