Вступление Украины в ЕС. Стефанишина заявила о плане на 2025 год

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина официально подтвердила, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в ЕС в 2025 году, разработали план открытия переговорных разделов по вступлению.
Главные тезисы
- Стефанишина предупреждает, что переговорный процесс будет непростым.
- Открытие каждого кластера переговоров требует согласия всех 27 государств-членов.
- Ключевые решения будут приняты в апреле 2025 года.
Украина активно работает, чтобы присоединиться к ЕС
Как отмечает Стефанишина, во время визита в Украину министр по европейским делам Дании Мари Бьерре Хольст спланировала "открытие переговорных разделов”.
Кроме того, указано, что Киев вместе с Варшавой и новой еврокомиссаршей по вопросам расширения Мартой Кос спланировали открытие первых 15 переговорных разделов, касающихся верховенства права.
К каким препятствиям следует быть готовыми
По словам министра, переговорный процесс будет непростым, поскольку в открытии каждого кластера требуется согласие всех 27 государств — членов Европейского союза.
Ольга Стефанишина также добавила, что ключевые решения приходятся на апрель — это политические процессы в Польше.
Что важно понимать, переговоры о вступлении стран-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 открывающихся поочередно кластеров.
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