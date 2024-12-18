Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility
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Экономика
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Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility

Денис Шмыгаль
Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility
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Украина получила очередной транш в размере 4,1 млрд. евро от Европейской комиссии в рамках программы Ukraine Facility. Общий объем финансовой помощи в 2024 году составляет до 16,1 млрд. евро.

Главные тезисы

  • Украина получила очередной транш в размере 4,1 млрд. евро от Европейской комиссии в рамках программы Ukraine Facility.
  • Финансовая поддержка от ЕС свидетельствует об успешной реализации ключевых реформ в Украине, включая борьбу с коррупцией и развитие энергетики.
  • Программа Ukraine Facility рассчитана на поддержку Украины в 50 млрд евро к 2027 году, что будет способствовать повышению устойчивости страны и ее приближению к вступлению в ЕС.
  • Вырученные средства от Евросоюза будут использованы для финансирования приоритетных потребностей государственного бюджета в социальной и гуманитарной сферах.
  • Благодаря финансовой поддержке в рамках программы Ukraine Facility Украина имеет возможность реализовывать важные реформы и укреплять собственные потенциалы на пути к современности.

Украина получила новый транш от ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Эта поддержка свидетельствует о значительном прогрессе Украины в реализации ключевых реформ, предусмотренных Планом для Украины — от борьбы с коррупцией до развития энергетической отрасли и защиты окружающей среды", — подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что последовательная поддержка ЕС в рамках программы Ukraine Facility , которая предусматривает 50 млрд. евро к 2027 году, усиливает устойчивость Украины и приближает ее к вступлению в ЕС.

В Министерстве финансов уточнили, что полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей государственного бюджета, в частности, в социальной и гуманитарной сферах.

Отметим, что на 2025 год в рамках программы Украина Facility предусмотрено еще около 12,5 млрд евро финансовой помощи.

Программа Ukraine Facility: что известно

В феврале 2024 г. Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Из этой суммы до 32 млрд евро выделено в поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Украинском плане, согласно которым выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей.

Украинский фонд уже выплатил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый взнос в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро в виде кредитов.

С начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки. До конца года Украина планирует получить еще 4,2 млрд. евро от Евросоюза в рамках Ukraine Facility.

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