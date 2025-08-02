Ukraine Facility. Які реформи та пілотні проєкти перенесено

Кабінет міністрів України 1 серпня ухвалив зміни до плану Ukraine Facility - плану, згідно з яким країна отримує фінансову допомогу від Європейського Союзу відповідно до рівня просування реформ.

Кабмін ухвалив зміни до плану Ukraine Facility: що далі

Нардеп Ярослав Железняк зі свого боку опублікував список змін у плані, які ухвалив Кабмін:

Переносяться реформа процедури відбору на державну службу та реформа цифровізації управління державною службою.

Міністерства приводяться у відповідність до нових назв.

Відкладається створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду — залишається очікування на набрання чинності відповідного закону.

Замість цифровізації судової системи пропонується запровадити пілотний проєкт в 15 судах на рівні першої та апеляційної інстанції.

Зміни в проєкті створення та впровадження реєстру банківських рахунків фізичних осіб та сейфів.

Законодавство з питань продажу банків набере чинності раніше, ніж планувалося. Водночас переноситься термін набрання чинності законодавством для покращення врегулювання проблемних кредитів.

Низка інших важливих законодавчих реформ теж поки що переноситься.

Систему контролю за отриманням державної допомоги змінять, тому термін її впровадження також перенесено. Законодавство дозволятиме запровадження окремих схем допомоги для підтримки бізнесу.

Також набере чинності новий закон із відновленням контролю державної допомоги бізнесу з боку Антимонопольного комітету.

Переносять терміни набрання чинності закону про державну ветеранську політику.

Низка державних гарантій щодо забезпечення функціонування деяких програм тепер прописана просто як "інвестиції".

Реформа ринку електроенергії пройде раніше, але скасування мораторію на ціни на тепло перенесли на рік. Також відтермінували впровадження законопроєкту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту.

Останнє — зменшено державне фінансування на розмінування сільськогосподарських земель.

Ukraine Facility — це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та в період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024-2027 роки передбачено 50 мільярдів євро.