Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility. Він становитиме майже 4,2 млрд євро.
Головні тези:
- Ці кошти українська влада має використати для зміцнення фінансової стабільності та підтримки економічних реформ в країні.
- ЄС продовжує підтримувати Україну у боротьбі за свободу та наближення до Європейського Союзу.
- Україна має виконати широкий спектр реформ, щоб отримати в майбутньому до 2027 року 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility.
- Надходження коштів від заморожених активів Росії також допоможе Україні зміцнити економіку та забезпечити фінансову стабільність.
Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро
За результатами оцінки платіжного запиту, який Україна подала 9 липня, Єврокомісія вирішила, що Київ задовільно виконав девʼять індикаторів реформ.
Це, зокрема, реформа Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату та набуття чинності законом про корпоративне управління для державних компаній.
Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне 12 мільярдів євро.
Україна вже отримала три транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав 4,5 мільярда євро, у квітні — 1,5 мільярда євро, а в червні — 1,9 мільярда євро.
Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.
Що цьому передувало
Нагадаємо, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.
Кошти Україна отримує за умови виконання низки реформ. Загалом країна має 151 індикатор за 69 напрямками реформ.
16 липня стало відомо, що Україна надіслала запит на отримання понад 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility від Євросоюзу, оскільки вона виконала усі дев'ять індикаторів за другий квартал 2024 року.
До речі, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна у серпні отримає від ЄС перший транш із доходів від заморожених активів Росії. Він становитиме 1,4-1,5 млрд євро.
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