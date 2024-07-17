Єврокомісія схвалила надання Україні майже 4,2 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Єврокомісія схвалила передачу Україні чергового траншу у рамках Ukraine Facility. Він становитиме майже 4,2 млрд євро.

Україна отримає від ЄС майже 4,2 млрд євро

За результатами оцінки платіжного запиту, який Україна подала 9 липня, Єврокомісія вирішила, що Київ задовільно виконав девʼять індикаторів реформ.

Це, зокрема, реформа Бюро економічної безпеки, затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату та набуття чинності законом про корпоративне управління для державних компаній.

Після отримання цих коштів загальна сума фінансування від ЄС у межах Ukraine Facility сягне 12 мільярдів євро.

Today, @EU_Commission endorses releasing nearly €4.2 billion to Ukraine under the #UkraineFacility.



Once adopted by the Council, total EU funding to Ukraine under the Facility will reach €12bn.



The EU continues to firmly support Ukraine's fight for freedom and path to the EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2024

Сьогодні Єврокомісія схвалила виділення Україні майже €4,2 мільярда в межах Ukraine Facility. ЄС продовжує рішуче підтримувати боротьбу України за свободу та шлях до ЄС, — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Україна вже отримала три транші у рамках Ukraine Facility. У березні ЄС переказав 4,5 мільярда євро, у квітні — 1,5 мільярда євро, а в червні — 1,9 мільярда євро.

Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.

Дякую Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та президенту Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку, — додав він. Поширити

Що цьому передувало

Нагадаємо, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.

Кошти Україна отримує за умови виконання низки реформ. Загалом країна має 151 індикатор за 69 напрямками реформ.

16 липня стало відомо, що Україна надіслала запит на отримання понад 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility від Євросоюзу, оскільки вона виконала усі дев'ять індикаторів за другий квартал 2024 року.

До речі, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна у серпні отримає від ЄС перший транш із доходів від заморожених активів Росії. Він становитиме 1,4-1,5 млрд євро.