Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Категория
Украина
Дата публикации

Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия
Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
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Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он будет составлять около 4,2 млрд евро.

Главные тезисы

 

  • Общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро после выделения нового транша.
  • Премьер Украины выразил благодарность за поддержку и отметил, что новые средства укрепят финансовую стабильность страны.
  • Украина получила уже три транша от ЕС, а также ожидает получение дополнительных средств от доходов от замороженных активов России.
  • Украина планирует использовать средства от ЕС для реализации реформ, направленных на развитие страны и приближение к стандартам Европейского Союза.

Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд. евро

По результатам оценки платежного запроса, который подала Украина 9 июля, Еврокомиссия решила, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.

Это, в частности, реформа Бюро экономической безопасности, утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату и вступление в силу закона о корпоративном управлении для государственных компаний.

После получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility составит 12 миллиардов евро.

Сегодня Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility. ЕС продолжает решительно поддерживать борьбу Украины за свободу и путь в ЕС, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Украина уже получила три транша в рамках Ukraine Facility. В марте ЕС перевел 4,5 миллиарда евро, в апреле — 1,5 миллиарда евро, а в июне — 1,9 миллиарда евро.

Премьер Украины Денис Шмигаль рассказал, что почти 4,2 млрд. евро укрепят финансовую стабильность Украины.

Благодарю Еврокомиссию за положительную оценку прогресса Украины и президента Урсули фон дер Ляен за неизменную поддержку, — добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, в начале этого года лидеры стран ЕС одобрили программу Ukraine Facility, в рамках которой для Украины предусмотрено 50 млрд евро к 2027 году.

Средства Украина получает при выполнении ряда реформ. В целом страна имеет 151 индикатор по 69 направлениям реформ.

16 июля стало известно, что Украина направила запрос на получение более 4,1 млрд. евро в рамках Ukraine Facility от Евросоюза, поскольку она выполнила все девять индикаторов за второй квартал 2024 года.

Кстати, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина в августе получит от ЕС первый транш по доходам от замороженных активов России. Он составит 1,4-1,5 млрд евро.

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