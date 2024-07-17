Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он будет составлять около 4,2 млрд евро.
Главные тезисы
- Общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро после выделения нового транша.
- Премьер Украины выразил благодарность за поддержку и отметил, что новые средства укрепят финансовую стабильность страны.
- Украина получила уже три транша от ЕС, а также ожидает получение дополнительных средств от доходов от замороженных активов России.
- Украина планирует использовать средства от ЕС для реализации реформ, направленных на развитие страны и приближение к стандартам Европейского Союза.
Украина получит от ЕС почти 4,2 млрд. евро
По результатам оценки платежного запроса, который подала Украина 9 июля, Еврокомиссия решила, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ.
Это, в частности, реформа Бюро экономической безопасности, утверждение Интегрированного национального плана по энергетике и климату и вступление в силу закона о корпоративном управлении для государственных компаний.
После получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility составит 12 миллиардов евро.
Украина уже получила три транша в рамках Ukraine Facility. В марте ЕС перевел 4,5 миллиарда евро, в апреле — 1,5 миллиарда евро, а в июне — 1,9 миллиарда евро.
Премьер Украины Денис Шмигаль рассказал, что почти 4,2 млрд. евро укрепят финансовую стабильность Украины.
Что этому предшествовало
Напомним, в начале этого года лидеры стран ЕС одобрили программу Ukraine Facility, в рамках которой для Украины предусмотрено 50 млрд евро к 2027 году.
Средства Украина получает при выполнении ряда реформ. В целом страна имеет 151 индикатор по 69 направлениям реформ.
16 июля стало известно, что Украина направила запрос на получение более 4,1 млрд. евро в рамках Ukraine Facility от Евросоюза, поскольку она выполнила все девять индикаторов за второй квартал 2024 года.
Кстати, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина в августе получит от ЕС первый транш по доходам от замороженных активов России. Он составит 1,4-1,5 млрд евро.
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