Програма Ukraine Facility. Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Україна отримає понад 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility. ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.