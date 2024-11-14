Програма Ukraine Facility. Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Програма Ukraine Facility. Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Денис Шмигаль
Єврокомісія
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Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility і підкреслила урядові успішні реформи.
  • Отримана сума дозволить фінансувати соціальні та гуманітарні програми, а також інші бюджетні проекти, зокрема у сфері оборони.
  • Україна продовжує реформуватися та трансформуватися, маючи на меті зближення з Європою та членство в ЄС.
  • Затверджена сума від ЄС у рамках Ukraine Facility в цьому році складе 16,1 млрд євро, що допоможе в забезпеченні сталого розвитку країни.
  • Україна планує отримати ще один транш підтримки від Європейського Союзу до кінця року, підтверджуючи важливість реформ для майбутнього країни.

Україна отримає понад 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility. ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.

Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.

Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.

Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги, — додав прем’єр.

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