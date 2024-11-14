Програма Ukraine Facility. Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
Головні тези:
- Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility і підкреслила урядові успішні реформи.
- Отримана сума дозволить фінансувати соціальні та гуманітарні програми, а також інші бюджетні проекти, зокрема у сфері оборони.
- Україна продовжує реформуватися та трансформуватися, маючи на меті зближення з Європою та членство в ЄС.
- Затверджена сума від ЄС у рамках Ukraine Facility в цьому році складе 16,1 млрд євро, що допоможе в забезпеченні сталого розвитку країни.
- Україна планує отримати ще один транш підтримки від Європейського Союзу до кінця року, підтверджуючи важливість реформ для майбутнього країни.
Україна отримає понад 4 млрд євро за програмою Ukraine Facility
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.
Куди спрямують отримані 4,2 млрд євро від ЄС
Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
Натомість військові видатки продовжать фінансувати виключно коштом власних ресурсів.
Транш складається з пільгового фінансування — 2,7 млрд євро і гранту — 1,5 млрд євро.
Шмигаль нагадав, що від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.
Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля. До кінця року ми очікуємо отримати ще один транш допомоги, — додав прем’єр.
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