За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, між нім та регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Бобом Сомом було підписано угоду щодо виділення гранту Україні в рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Що відомо про грант Україні від Світового банку

За інформацією Мінфіну, проєкт спрямований на часткове покриття видатків держбюджету, включно з реалізацією соціальних та гуманітарних програм, не пов’язаних зі сферою оборони.

Угода про грант передбачає залучення Україною траншу в рамках Проєкту PEACE in Ukraine.

1,35 млрд доларів США — грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро — кошти з Цільового фонду багатьох донорів зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Світовий банк

Представники Мінфіну зазначають, що кошти надійдуть до бюджету України вже найближчими днями.

Вдячний Уряду Сполучених Штатів, країнам-партнерам, а також команді Світового банку за надважливу фінансову підтримку та партнерство у вирішальний для України час. Залучені кошти стануть вагомим внеском у забезпечення першочергових соціальних видатків держбюджету України, — зазначив Марченко. Поширити

Від початку повномасштабного вторгнення завдяки проєкту PEACE in Ukraine Мінфін залучив вже майже 28 млрд доларів США та понад 1,4 млрд євро бюджетної підтримки.

Що відомо про пакет зимової допомоги українцям від держави

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що громадяни України отримають пакет допомоги на зимній період.

За словами президента, наразі Кабінет міністрів України готує нові рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців.

Володимир Зеленського офіційно підтвердив, що їх мають намір представити уже в листопаді.