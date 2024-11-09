Украина получит от Всемирного банка более миллиарда долларов
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Экономика
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Украина получит от Всемирного банка более миллиарда долларов

Всемирный банк
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По словам главы Минфина Сергея Марченко, между ним и региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом было подписано соглашение о выделении гранта Украине в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Главные тезисы

  • Украина получит более 1,3 млрд долларов гранта от Всемирного банка для покрытия расходов госбюджета и социальных программ.
  • Средства также предусматриваются от Соединенных Штатов и Европейского Союза для поддержания экономического развития в Украине.
  • Привлеченные гранты станут важным вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов в стране.
  • Проект PEACE in Ukraine направлен на покрытие расходов госбюджета и реализацию социальных программ в Украине.
  • Благодаря финансовой поддержке от различных стран и Всемирного банка, Украина сможет обеспечить социальные нужды населения и поддержать экономическое развитие.

Что известно о гранте Украины от Всемирного банка

По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.

  • 1,35 млрд долларов США — грант от Соединенных Штатов Америки;

  • 10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Всемирный банк выделяет грант Украине на сумму более 1,3 млрд долларов
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Представители Минфина отмечают, что средства поступят в бюджет Украины уже в ближайшие дни.

Благодарен Правительству Соединенных Штатов, странам-партнерам, а также команде Всемирного банка за важнейшую финансовую поддержку и партнерство в решающее для Украины время. Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины, — отметил Марченко.

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.

Что известно о пакете зимней помощи украинцам от государства

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины получат пакет пособий на зимний период.

По словам президента, Кабинет министров Украины готовит новые решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что их намерены представить уже в ноябре.

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