По словам главы Минфина Сергея Марченко, между ним и региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом было подписано соглашение о выделении гранта Украине в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Что известно о гранте Украины от Всемирного банка

По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.

1,35 млрд долларов США — грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

Мировой банк

Представители Минфина отмечают, что средства поступят в бюджет Украины уже в ближайшие дни.

Благодарен Правительству Соединенных Штатов, странам-партнерам, а также команде Всемирного банка за важнейшую финансовую поддержку и партнерство в решающее для Украины время. Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины, — отметил Марченко. Поделиться

С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.

Что известно о пакете зимней помощи украинцам от государства

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины получат пакет пособий на зимний период.

По словам президента, Кабинет министров Украины готовит новые решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что их намерены представить уже в ноябре.