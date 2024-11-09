По словам главы Минфина Сергея Марченко, между ним и региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бобом Сомом было подписано соглашение о выделении гранта Украине в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Главные тезисы
- Украина получит более 1,3 млрд долларов гранта от Всемирного банка для покрытия расходов госбюджета и социальных программ.
- Средства также предусматриваются от Соединенных Штатов и Европейского Союза для поддержания экономического развития в Украине.
- Привлеченные гранты станут важным вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов в стране.
- Проект PEACE in Ukraine направлен на покрытие расходов госбюджета и реализацию социальных программ в Украине.
- Благодаря финансовой поддержке от различных стран и Всемирного банка, Украина сможет обеспечить социальные нужды населения и поддержать экономическое развитие.
Что известно о гранте Украины от Всемирного банка
По информации Минфина, проект направлен на частичное покрытие расходов госбюджета, включая реализацию социальных и гуманитарных программ, не связанных со сферой обороны.
Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках Проекта PEACE in Ukraine.
1,35 млрд долларов США — грант от Соединенных Штатов Америки;
10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
Представители Минфина отмечают, что средства поступят в бюджет Украины уже в ближайшие дни.
С начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд. долларов США и более 1,4 млрд. евро бюджетной поддержки.
Что известно о пакете зимней помощи украинцам от государства
Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что граждане Украины получат пакет пособий на зимний период.
По словам президента, Кабинет министров Украины готовит новые решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что их намерены представить уже в ноябре.
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