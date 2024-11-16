Программа Ukraine Facility. Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро

Украина получит более 4 млрд евро по программе Ukraine Facility

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility. ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в пределах Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль поблагодарил ЕС за непреклонную поддержку Украины, а также подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну с Россией, Украина продолжает реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС.

Куда направят полученные 4,2 млрд евро от ЕС

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

Военные расходы продолжат финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.

Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро и гранта — 1,5 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.