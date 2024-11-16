Программа Ukraine Facility. Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Главные тезисы
- Европейская комиссия выделила Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility для финансирования социальных и гуманитарных программ, а также других важных проектов.
- Эти средства помогут Украине продолжить реформы и приблизиться к членству в Европейском союзе, обеспечивая устойчивое развитие страны.
- Украина планирует получить еще один транш помощи от ЕС до конца года, подтверждая важность реформ для будущего страны и ее устойчивости.
Украина получит более 4 млрд евро по программе Ukraine Facility
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль поблагодарил ЕС за непреклонную поддержку Украины, а также подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну с Россией, Украина продолжает реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС.
Куда направят полученные 4,2 млрд евро от ЕС
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.
Военные расходы продолжат финансировать исключительно за счет собственных ресурсов.
Транш состоит из льготного финансирования — 2,7 млрд евро и гранта — 1,5 млрд евро.
Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.
Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи, — добавил премьер.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-