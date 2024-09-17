Украина получит этой зимой дополнительные 100 млн евро помощи от Германии

Германия предоставит Украине дополнительно 100 млн евро помощи этой зимой. Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Украина получит дополнительную помощь от Германии

Такое решение правительство приняло на фоне ряда атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру, что привело к полному отключению света в некоторых частях Украины.

По словам министерши, Россия снова планирует "зимнюю войну с целью сделать жизнь людей в Украине как можно ужаснее".

Германия планирует передать Украине Iris-T и САУ Panzerhaubitz 2000

В ближайшие месяцы Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и самоходные установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Об этом 6 сентября во время заседания Рамштайна заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Германия ранее передала три системы Patriot по собственным запасам. Вместе с ними были отправлены запчасти и ракеты.

Общее количество ПВО Iris-T для Украины от Германии составляет 24 системы. Из них передали пока только семь.

Мы финансируем (производство — ред.) 12 систем Iris-T SLM и 12 Iris-T SLS. Таким образом, мы финансируем и передаем в общей сложности 24 системы Iris-T, включая ракеты, ― сказал Писториус. Поделиться

Берлин также передаст Киеву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. Из них шесть отправят в 2024 году, и еще шесть — в 2025-м.

Общая стоимость САУ, поставки которых анонсировал Писториус, составляет 150 млн. евро.

Министр также отметил, что Германия также передаст Украине машины для разминирования и оборудования для строительства мостов. Кроме этого, на базах страны проводят учения украинских военных.