Україна отримає цієї зими додаткові 100 млн євро допомоги від Німеччини

Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Україна отримає додаткову допомогу від Німеччини

Як зазначається, таке рішення уряд ухвалив на тлі низки атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до повного відключення світла в деяких частинах України.

За словами міністерки, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".

Німеччина планує передати Україні Iris-T і САУ Panzerhaubitz 2000

У найближчі місяці Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T та самохідні установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Про це 6 вересня під час засідання «Рамштайну» заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Німеччина раніше передала три системи Patriot з власних запасів. Разом з ними були відправлені запчастини та ракети.

Загальна кількість ППО Iris-T для України від Німеччини складає 24 системи. З них передали поки тільки сім.

Ми фінансуємо (виробництво ― ред.) 12 систем Iris-T SLM і 12 Iris-T SLS. Таким чином ми фінансуємо та передаємо загалом 24 системи Iris-T, включно з ракетами, ― сказав Пісторіус. Поширити

Берлін також передасть Києву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. З них шість відправлять у 2024 році, і ще шість ― у 2025-му.

Загальна вартість САУ, постачання яких анонсував Пісторіус, складає 150 млн євро.

Міністр зазначив, що Німеччина також передасть Україні машини для розмінування та обладнання для будівництва мостів. Крім цього, на базах країни проводять навчання українських військових.