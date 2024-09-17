Україна отримає цієї зими додаткові 100 млн євро допомоги від Німеччини

Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро допомоги цієї зими. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Головні тези:
- Німеччина надає Україні додаткову допомогу у розмірі 100 млн євро через атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.
- Україна отримає системи протиповітряної оборони Iris-T та самохідні установки Panzerhaubitz 2000 від Німеччини.
- Німеччина також передасть Україні машини для розмінування та обладнання для будівництва мостів.
- Загальна кількість систем протиповітряної оборони Iris-T для України від Німеччини складає 24 одиниці.
- Німеччина планує передати Україні 12 самохідних установок Panzerhaubitz 2000, частину плановано відправити у 2024 та 2025 роках.
Україна отримає додаткову допомогу від Німеччини
Як зазначається, таке рішення уряд ухвалив на тлі низки атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру, що призвело до повного відключення світла в деяких частинах України.
За словами міністерки, Росія знову планує "зимову війну з метою зробити життя людей в Україні якомога жахливішими".
Німеччина планує передати Україні Iris-T і САУ Panzerhaubitz 2000
У найближчі місяці Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони (ППО) Iris-T та самохідні установки (САУ) Panzerhaubitz 2000. Про це 6 вересня під час засідання «Рамштайну» заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус.
Німеччина раніше передала три системи Patriot з власних запасів. Разом з ними були відправлені запчастини та ракети.
Загальна кількість ППО Iris-T для України від Німеччини складає 24 системи. З них передали поки тільки сім.
Берлін також передасть Києву 12 САУ Panzerhaubitz 2000. З них шість відправлять у 2024 році, і ще шість ― у 2025-му.
Загальна вартість САУ, постачання яких анонсував Пісторіус, складає 150 млн євро.
Міністр зазначив, що Німеччина також передасть Україні машини для розмінування та обладнання для будівництва мостів. Крім цього, на базах країни проводять навчання українських військових.
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