Ukraine Facility. Какие реформы и пилотные проекты перенесены

Нардеп Ярослав Железняк со своей стороны опубликовал список изменений в плане, принятых Кабмином:

Переносятся реформы процедуры отбора на государственную службу и реформы цифровизации управления государственной службой.

Министерства приводятся в соответствие с новыми названиями.

Откладывается создание Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда — остается ожидание вступления в силу соответствующего закона.

Вместо цифровизации судебной системы предлагается ввести пилотный проект в 15 судах на уровне первой и апелляционной инстанции.

Изменения в проекте создания и внедрения реестра банковских счетов физических лиц и сейфов.

Законодательство по продаже банков вступит в силу раньше, чем планировалось. В то же время переносится срок вступления в силу законодательства для улучшения урегулирования проблемных кредитов.

Ряд других важных законодательных реформ тоже пока переносится.

Система контроля за получением государственной помощи будет изменена, поэтому срок ее внедрения также перенесен. Законодательство будет разрешать введение отдельных схем помощи для поддержки бизнеса.

Также вступит в силу новый закон по восстановлению контроля государственной помощи бизнесу со стороны Антимонопольного комитета.

Переносят сроки вступления в силу закона о государственной ветеранской политике.

Ряд государственных гарантий обеспечения функционирования некоторых программ теперь прописан просто как "инвестиции".

Реформа рынка электроэнергии пройдет раньше, но отмену моратория на цены на тепло перенесли на год. Также отсрочено внедрение законопроекта о либерализации в сфере железнодорожного транспорта.