Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил предоставление Украине более 3 млрд евро

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
Главные тезисы
- Совет ЕС утвердил предоставление Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility, подтверждая доверие к курсу реформ страны.
- Выделение более 3 млрд евро Украине является мощным сигналом поддержки и веры в способность страны обеспечивать стабильность в трудные времена.
- Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность за поддержку и подтвердила стремление сделать Украину сильной и прочной в составе Европы.
Украина получит более 3 млрд евро от ЕС
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Премьер выразила благодарность Датскому председательству за четкую поддержку.
Ранее Кабинет министров принял решение о внесении изменений в План Украины для Ukraine Facility.
