Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил предоставление Украине более 3 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил предоставление Украине более 3 млрд евро

Юлия Свириденко
ЕС
Читати українською

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • Совет ЕС утвердил предоставление Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility, подтверждая доверие к курсу реформ страны.
  • Выделение более 3 млрд евро Украине является мощным сигналом поддержки и веры в способность страны обеспечивать стабильность в трудные времена.
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко выразила благодарность за поддержку и подтвердила стремление сделать Украину сильной и прочной в составе Европы.

Украина получит более 3 млрд евро от ЕС

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в трудные времена.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Премьер выразила благодарность Датскому председательству за четкую поддержку.

Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе.

Ранее Кабинет министров принял решение о внесении изменений в План Украины для Ukraine Facility.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Программа Ukraine Facility. Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро
Денис Шмыгаль
Евросоюз
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility
Денис Шмыгаль
Украина получила 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ukraine Facility. Какие реформы и пилотные проекты перенесены
Евросоюз

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?