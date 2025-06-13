Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців — що відомо
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Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців — що відомо

біженці

Рада ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі 13 червня прийняла політичне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також обговорила рекомендації про дії після закінчення тимчасового захисту.

Головні тези:

  • Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року.
  • Громадяни України після закінчення тимчасового захисту матимуть можливість залишитися в країні або повернутися на батьківщину.
  • Єврокомісія запропонувала рекомендації державам-членам для координації завершення тимчасового захисту для українців.

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Рада ЄС вирішила, що тимчасовий захист для українців буде продовжено до 4 березня 2027 року, а після його завершення громадяни України повинні мати можливість або залишитися в країні перебування в новому статусі, або повернутися на батьківщину.

Остаточно рішення про продовження тимчасового захисту має бути формально затверджене протягом кількох тижнів, після узгодження технічних деталей.

Рекомендації Ради ЄС державам-членам будуть затверджені ще з деякою затримкою — також через розв'язання технічних питань.

Єврокомісія запропонувала проєкт рекомендацій Раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців.

Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

Також про те, що тимчасовий захист українців в ЄС продовжать ще на рік, повідомляв посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи понад 4,26 млн людей, які не є громадянами ЄС і виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії.

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