Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев — что известно

беженцы
Читати українською

Совет ЕС по внутренним делам в Люксембурге 13 июня принял политическое решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года, а также обсудил рекомендации о действиях после окончания временной защиты.

Главные тезисы

  • Совет ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.
  • После окончания временной защиты украинцы смогут выбрать остаться в стране или вернуться на родину.
  • Еврокомиссия предложила рекомендации государствам-членам по завершению временной защиты для украинских беженцев.

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

Совет ЕС решил, что временная защита для украинцев будет продлена до 4 марта 2027 года, а после ее завершения граждане Украины должны иметь возможность либо остаться в стране пребывания в новом статусе, либо вернуться на родину.

Окончательно решение о продлении временной защиты должно быть формально утверждено в течение нескольких недель после согласования технических деталей.

Рекомендации Совета ЕС государствам-членам будут утверждены еще с некоторой задержкой — также по решению технических вопросов.

Еврокомиссия предложила проект рекомендаций Совету ЕС, которые позволят государствам-членам подготовиться к скоординированному завершению временной защиты для украинцев.

Им предложат либо переход к новому правовому статусу в государстве пребывания, либо помощь в возвращении домой. Список предлагаемых рекомендаций можно прочитать здесь.

Также о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год, сообщал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 млн человек, не являющихся гражданами ЕС и уехавших из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия лишила убежища 3 тыс украинских беженцев
Флаг Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США планируют лишить легального статуса около 240 тыс беженцев из Украины
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Миллионы украинских беженцев могут потерять правовой статус в ЕС — когда именно
беженцы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?