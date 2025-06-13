Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев — что известно

Совет ЕС по внутренним делам в Люксембурге 13 июня принял политическое решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев до 4 марта 2027 года, а также обсудил рекомендации о действиях после окончания временной защиты.

Совет ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев

Совет ЕС решил, что временная защита для украинцев будет продлена до 4 марта 2027 года, а после ее завершения граждане Украины должны иметь возможность либо остаться в стране пребывания в новом статусе, либо вернуться на родину.

Окончательно решение о продлении временной защиты должно быть формально утверждено в течение нескольких недель после согласования технических деталей.

Рекомендации Совета ЕС государствам-членам будут утверждены еще с некоторой задержкой — также по решению технических вопросов.

Еврокомиссия предложила проект рекомендаций Совету ЕС, которые позволят государствам-членам подготовиться к скоординированному завершению временной защиты для украинцев. Поделиться

Им предложат либо переход к новому правовому статусу в государстве пребывания, либо помощь в возвращении домой. Список предлагаемых рекомендаций можно прочитать здесь.

Также о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год, сообщал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 млн человек, не являющихся гражданами ЕС и уехавших из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.