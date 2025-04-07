Миллионы украинских беженцев могут потерять правовой статус в ЕС — когда именно

Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой. Пока нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией.

Миллионы украинских беженцев могут потерять правовой статус в ЕС

После вторжения России в феврале 2022 года Директива ЕС о временной защите (TPD) стала спасением почти для 4,3 миллиона украинцев.

Директива позволяет странам ЕС предоставлять украинцам право жить, работать и получать доступ к услугам, при этом большинство из них находятся в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Поскольку переговоры о прекращении огня продолжаются, эта страховочная сетка может быть разрушена.

Недавние опросы показывают, что количество беженцев, планирующих вернуться в Украину, падает. Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) показывают снижение с 65% в 2024 году по сравнению с 77% в прошлом году.

Доля неопределившихся возросла с 18% до 24% в 2024 году, а количество тех, кто заявил, что не надеется вернуться, выросло более чем вдвое — с 5% до 11%.

Прекращение огня может сразу полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли эти меры защиты, добиваться интеграции, или подталкивать беженцев к возвращению домой.

В прошлом году правительства ЕС согласились продлить TPD до марта 2026 года, значительно выйдя за рамки начальных рамок, которые предусматривали двухлетний период защиты с возможным продлением на один год. Любое продление осуществляется раз в год. Поделиться

Уровни защиты также различаются в зависимости от страны. Каждая страна ЕС интерпретирует директиву по-разному в своем национальном законодательстве, что означает, что к украинцам относятся по-разному в зависимости от того, где они поселились.

Еврокомиссия заявила, что начала рассматривать следующие шаги, включая вопрос о том, "продлевать или нет" временную защиту, помогать людям переходить на национальные статусы для работы, обучения или воссоединения семьи, а также оказывать поддержку тем, кто решит вернуться в Украину.

Некоторые страны не стали ждать Брюсселя и приняли меры по поиску "более долгосрочного постоянного статуса":

Польша в скором времени предложит трехлетний статус временного резидента украинцам, которые имели непрерывную временную защиту в течение минимум года.

В Чехии украинцам, проживающим там более двух лет и имеющим работу, будет доступно новое специальное пятилетнее разрешение на проживание с обязательным посещением школы их детьми.

Остальные столицы разрабатывают собственные планы. Австрия, Италия, Эстония и Латвия активизируются с долгосрочными решениями, с разными уровнями защиты.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что уже разработало варианты действий, но решение о том, какие предложения будут фактически выдвинуты по этому вопросу, будет принимать следующее правительство, отметив необходимость единого европейского подхода.

Министерство внутренних дел Словакии подтвердило, что дальнейшие шаги по перемещенным лицам после окончания российского вторжения "в настоящее время обсуждаются на уровне государств-членов, включая Словакию, а также на уровне ЕС".

По данным ООН, на 16 декабря 2024 года было зарегистрировано 6,8 млн украинцев за рубежом. Но эти данные учитывают и украинцев, которые выехали (или принудительно были вывезены) в Россию и Беларусь. Если не учитывать находящихся на территории стран-агрессоров украинцев, то их численность составляет 5,5 млн.