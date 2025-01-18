Ультраправые Баварии выступили против пребывания в Германии украинских беженцев
Категория
Мир
Дата публикации

Ультраправые Баварии выступили против пребывания в Германии украинских беженцев

Эбнер
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Источник:  DW

Глава ультраправой фракции "Альтернативы для Германии" в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер считает, что беженцы из Украины должны вернуться на родину "уже сейчас".

Главные тезисы

  • Ультраправые в Баварии выступают за немедленную высылку украинских беженцев из страны.
  • Партия “Альтернатива для Германии” призывает к масштабной ремиграции и отказу от приема мигрантов.
  • Ультраправая партия является оппозиционной в Баварии и активно проводит кампанию перед досрочными выборами в Бундестаг.

Ультраправые Германии стремятся выслать украинских беженцев

Руководство баварского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) высказалось за немедленную высылку украинских беженцев из страны.

С такими словами выступила глава фракции АдН в баварском ландтазе Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner).

14-15 января баварское отделение АдН провело в Регенсбурге совещание, по итогам которого опубликовало два программных документа: "План будущего, новый старт для Баварии", а также "Пакет против исламизации". У них нет ни слова об Украине, речь идет только о "ремиграции", а также "высылке преступников и иностранцев без права проживания".

16 января в комментарии телеканала Sat.1 Эбнер-Штайнер заявила о требовании "ремиграции, чтобы эта страна дальше не исламизировалась". "Баварии нужна ремиграция", — написала политик в соцсети X 17 января.

Однако побывавший на совещании баварской АдН корреспондент SZ Иоганн Озель (Johann Osel) пишет, что Эбнер-Штайнер говорила и о высылке украинцев.

По словам журналиста, она сказала, что украинские беженцы должны немедленно отправиться на родину, "и уже сейчас".

Представитель АдН заявила, что Украина — большая страна, где "достаточно территории", куда можно вернуться. По ее оценке, с учетом украинцев, число тех, кого могут выслать из Германии, приближается к двум миллионам человек.

Она призвала к "масштабной ремиграции", чтобы Бавария не была "заполнена не желающими интегрироваться получателями помощи" и выступила за введение в регионе "чрезвычайной ситуации с беженцами", чтобы отказывать им в размещении.

АдН — оппозиционная партия в Баварии

В ландтаге Баварии у АдН 32 из 203 мест. В регионе руководит коалиция из "Христианско-социального союза" (ХСС) и "Свободных избирателей". Следующие выборы в земельный парламент должны пройти только осенью 2028 года. Однако местная АДН сейчас проводит кампанию до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

15 января на телеканале BR24 состоялись дебаты, в которых принял участие Штефан Прочко (Stephan Protschka) — депутат Бундестага и глава баварского отделения АдН.

Он подтвердил, что партия призывает к "миллионным" высылкам мигрантов. На вопрос, как это планируется сделать, политик ответил, что Сирия и Афганистан — уже "примирившиеся" страны, поэтому Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 миллиона сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Политик добавил, что у ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть".

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