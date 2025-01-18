Ультраправые Баварии выступили против пребывания в Германии украинских беженцев

Глава ультраправой фракции "Альтернативы для Германии" в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер считает, что беженцы из Украины должны вернуться на родину "уже сейчас".
Главные тезисы
- Ультраправые в Баварии выступают за немедленную высылку украинских беженцев из страны.
- Партия “Альтернатива для Германии” призывает к масштабной ремиграции и отказу от приема мигрантов.
- Ультраправая партия является оппозиционной в Баварии и активно проводит кампанию перед досрочными выборами в Бундестаг.
Ультраправые Германии стремятся выслать украинских беженцев
Руководство баварского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) высказалось за немедленную высылку украинских беженцев из страны.
С такими словами выступила глава фракции АдН в баварском ландтазе Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner).
16 января в комментарии телеканала Sat.1 Эбнер-Штайнер заявила о требовании "ремиграции, чтобы эта страна дальше не исламизировалась". "Баварии нужна ремиграция", — написала политик в соцсети X 17 января.
„Bayern braucht Remigration“— Katrin Ebner-Steiner, MdL (@KEbnerSteiner) January 17, 2025
Mein Interview mit Auf1 in voller Länge.https://t.co/9S2r28BHdX
Однако побывавший на совещании баварской АдН корреспондент SZ Иоганн Озель (Johann Osel) пишет, что Эбнер-Штайнер говорила и о высылке украинцев.
По словам журналиста, она сказала, что украинские беженцы должны немедленно отправиться на родину, "и уже сейчас".
Представитель АдН заявила, что Украина — большая страна, где "достаточно территории", куда можно вернуться. По ее оценке, с учетом украинцев, число тех, кого могут выслать из Германии, приближается к двум миллионам человек.
АдН — оппозиционная партия в Баварии
В ландтаге Баварии у АдН 32 из 203 мест. В регионе руководит коалиция из "Христианско-социального союза" (ХСС) и "Свободных избирателей". Следующие выборы в земельный парламент должны пройти только осенью 2028 года. Однако местная АДН сейчас проводит кампанию до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.
15 января на телеканале BR24 состоялись дебаты, в которых принял участие Штефан Прочко (Stephan Protschka) — депутат Бундестага и глава баварского отделения АдН.
Он подтвердил, что партия призывает к "миллионным" высылкам мигрантов. На вопрос, как это планируется сделать, политик ответил, что Сирия и Афганистан — уже "примирившиеся" страны, поэтому Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 миллиона сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Политик добавил, что у ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть".
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