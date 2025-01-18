Ультраправые Баварии выступили против пребывания в Германии украинских беженцев

Глава ультраправой фракции "Альтернативы для Германии" в баварском ландтаге Катрин Эбнер-Штайнер считает, что беженцы из Украины должны вернуться на родину "уже сейчас".

Ультраправые Германии стремятся выслать украинских беженцев

Руководство баварского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдН) высказалось за немедленную высылку украинских беженцев из страны.

С такими словами выступила глава фракции АдН в баварском ландтазе Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner).

14-15 января баварское отделение АдН провело в Регенсбурге совещание, по итогам которого опубликовало два программных документа: "План будущего, новый старт для Баварии", а также "Пакет против исламизации". У них нет ни слова об Украине, речь идет только о "ремиграции", а также "высылке преступников и иностранцев без права проживания". Поделиться

16 января в комментарии телеканала Sat.1 Эбнер-Штайнер заявила о требовании "ремиграции, чтобы эта страна дальше не исламизировалась". "Баварии нужна ремиграция", — написала политик в соцсети X 17 января.

„Bayern braucht Remigration“



Mein Interview mit Auf1 in voller Länge.https://t.co/9S2r28BHdX — Katrin Ebner-Steiner, MdL (@KEbnerSteiner) January 17, 2025

Однако побывавший на совещании баварской АдН корреспондент SZ Иоганн Озель (Johann Osel) пишет, что Эбнер-Штайнер говорила и о высылке украинцев.

По словам журналиста, она сказала, что украинские беженцы должны немедленно отправиться на родину, "и уже сейчас".

Представитель АдН заявила, что Украина — большая страна, где "достаточно территории", куда можно вернуться. По ее оценке, с учетом украинцев, число тех, кого могут выслать из Германии, приближается к двум миллионам человек.

Она призвала к "масштабной ремиграции", чтобы Бавария не была "заполнена не желающими интегрироваться получателями помощи" и выступила за введение в регионе "чрезвычайной ситуации с беженцами", чтобы отказывать им в размещении. Поделиться

АдН — оппозиционная партия в Баварии

В ландтаге Баварии у АдН 32 из 203 мест. В регионе руководит коалиция из "Христианско-социального союза" (ХСС) и "Свободных избирателей". Следующие выборы в земельный парламент должны пройти только осенью 2028 года. Однако местная АДН сейчас проводит кампанию до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

15 января на телеканале BR24 состоялись дебаты, в которых принял участие Штефан Прочко (Stephan Protschka) — депутат Бундестага и глава баварского отделения АдН.