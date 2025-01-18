Ультраправі Баварії виступили проти перебування у Німеччині українських біженців

Голова ультраправої фракції "Альтернативи для Німеччини" у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину "вже зараз".

Ультраправі Німеччини прагнуть вислати українських біженців

Керівництво баварського відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) висловилося за негайну висилку українських біженців з країни.

З такими словами виступила голова фракції АдН у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner).

14-15 січня баварське відділення АдН провело в Регенсбурзі нараду, за підсумками якої опублікувало два програмні документи: "План майбутнього, новий старт для Баварії", а також "Пакет проти ісламізації". У них немає жодного слова про Україну, йдеться лише про "реміграцію", а також "висилку злочинців та іноземців без права проживання". Поширити

16 січня у коментарі телеканалу Sat.1 Ебнер-Штайнер заявила про вимогу "реміграції, щоб ця країна далі не ісламізувалася". "Баварії потрібна реміграція", — написала політикиня у соцмережі X 17 січня.

„Bayern braucht Remigration“



Mein Interview mit Auf1 in voller Länge.https://t.co/9S2r28BHdX — Katrin Ebner-Steiner, MdL (@KEbnerSteiner) January 17, 2025

Проте кореспондент SZ Йоганн Озель (Johann Osel), який побував на нараді баварської АдН, пише, що Ебнер-Штайнер говорила і про висилку українців.

За словами журналіста, вона сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину, "і вже зараз".

Представниця АдН заявила, що Україна — велика країна, де "достатньо території", куди можна повернутися. За її оцінкою, з урахуванням українців, число тих, кого можуть вислати з Німеччини, наближається до двох мільйонів людей.

Вона закликала до "масштабної реміграції", щоб Баварія не була "заповнена одтримувачами допомоги, які не бажають інтегруватися", і виступила за запровадження в регіоні "надзвичайної ситуації з біженцями", щоб відмовляти їм у розміщенні. Поширити

АдН — опозиційна партія в Баварії

У ландтазі Баварії у АдН 32 із 203 місць. У регіоні керує коаліція із "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) та "Вільних виборців". Наступні вибори до земельного парламенту мають відбутися лише восени 2028 року. Проте місцева АдН зараз проводить кампанію до дострокових виборів в Бундестаг 23 лютого.

15 січня на телеканалі BR24 відбулися дебати, в яких взяв участь Штефан Прочка (Stephan Protschka) — депутат Бундестагу та голова баварського відділення АдН.