Ультраправі Баварії виступили проти перебування у Німеччині українських біженців

Голова ультраправої фракції "Альтернативи для Німеччини" у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер вважає, що біженці з України мають повернутися на батьківщину "вже зараз".
Головні тези:
- Голова фракції ультраправих в Баварії виступила за негайну висилку українських біженців з Німеччини.
- Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" закликає до "масштабної реміграції" та відмови від приймання мігрантів.
Ультраправі Німеччини прагнуть вислати українських біженців
Керівництво баварського відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) висловилося за негайну висилку українських біженців з країни.
З такими словами виступила голова фракції АдН у баварському ландтазі Катрін Ебнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner).
16 січня у коментарі телеканалу Sat.1 Ебнер-Штайнер заявила про вимогу "реміграції, щоб ця країна далі не ісламізувалася". "Баварії потрібна реміграція", — написала політикиня у соцмережі X 17 січня.
„Bayern braucht Remigration“— Katrin Ebner-Steiner, MdL (@KEbnerSteiner) January 17, 2025
Mein Interview mit Auf1 in voller Länge.https://t.co/9S2r28BHdX
Проте кореспондент SZ Йоганн Озель (Johann Osel), який побував на нараді баварської АдН, пише, що Ебнер-Штайнер говорила і про висилку українців.
За словами журналіста, вона сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину, "і вже зараз".
Представниця АдН заявила, що Україна — велика країна, де "достатньо території", куди можна повернутися. За її оцінкою, з урахуванням українців, число тих, кого можуть вислати з Німеччини, наближається до двох мільйонів людей.
АдН — опозиційна партія в Баварії
У ландтазі Баварії у АдН 32 із 203 місць. У регіоні керує коаліція із "Християнсько-соціального союзу" (ХСС) та "Вільних виборців". Наступні вибори до земельного парламенту мають відбутися лише восени 2028 року. Проте місцева АдН зараз проводить кампанію до дострокових виборів в Бундестаг 23 лютого.
15 січня на телеканалі BR24 відбулися дебати, в яких взяв участь Штефан Прочка (Stephan Protschka) — депутат Бундестагу та голова баварського відділення АдН.
Він підтвердив, що партія закликає до "мільйонних" висилок мігрантів. На питання, як це планується зробити, політик відповів, що Сирія та Афганістан — країни, що вже "примирилися", тому Німеччину можуть залишити "від 1,2 до 1,3 мільйона сирійців" і "700 тисяч афганців". Політик додав, що у ФРН є і "українці, яким не можна тут бути".
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