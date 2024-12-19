Німецькі ультраправі агітують за вихід країни з ЄС та відновлення зв'язків з Росією

Депутатка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" та суперниця Олафа Шольца на виборах канцлера Аліс Вейдель висловилася за вихід країни з Європейського Союзу та припинення допомоги Україні.

Німецькі ультраправі хочуть дружити з Росією

Вейдель розкритикувала ЄС за "знищення автомобільної промисловості" ФРН, запропонувавши повернути державу до зони вільної торгівлі.

Нам потрібна вільна торгівля між європейськими країнами, але нам не потрібна вся ця бюрократія. Соціалістична політика ЄС зруйнувала ринковий механізм в Європі. Аліс Вейдель Депутатка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

На її думку, німецька автомобільна галузь зазнала втрат через рішення Євросоюзу заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року.

Нам не потрібні всі ці бюрократи, які поняття не мають, що вони роблять і руйнують наш фонд у Європейському Союзі. Ми не бачимо, що Європейський Союз у своєму нинішньому стані як установу, яка добре працює. Поширити

Bloomberg пояснює, що "Альтернатива для Німеччини" у межах передвиборчої кампанії для дострокових виборів канцлера, які відбудуться 23 лютого, закликає до виходу ФРН із ЄС та єврозони. Водночас партія виступає за заходи проти нелегальної міграції й допускає депортацію сотень тисяч людей.

Також партія Вейдель підтримує відновлення політичних і ділових звʼязків з РФ, закликаючи припинити військову допомогу Україні.

Кандидатка від ультраправих обіцяє, що в разі її обрання вона зосередиться на питаннях посилення контролю на кордонах, зниження податків та відновлення ядерної енергетики. Однак інформаційне агентство зазначає, що такі ініціативи мають "мало шансів" на реалізацію, адже інші німецькі партії відмовляються від співпраці з АдН.

Аліса Вейдель побореться за посаду канцлера

7 грудня німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) висунула кандидатуру своєї співлідерки Аліси Вейдель на посаду канцлера

AfD, яку влада підозрює у переслідуванні антидемократичних цілей, навряд чи стане частиною правлячої коаліції найближчим часом, оскільки інші партії виключили можливість співпраці з нею.

Проте її успіхи на виборах тиснуть на консерваторів, змушуючи їх переглянути свою позицію щодо альянсів на тлі зменшення впливу їхнього традиційного партнера — Вільних демократів (FDP).

За словами Ганса Ворлендера, політолога з Дрезденського технічного університету, прихід Вейдель на цю посаду має на меті зміцнення партії на політичній арені.