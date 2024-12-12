Шольц знову планує зателефонувати Путіну — з якою метою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність і надалі спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте останній телефонний дзвінок між ними Шольц назвав "розчаруванням".
Головні тези:
- Олаф Шольц планує знову зателефонувати Путіну з метою донести, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та закликати вивести російські війська.
- Останній телефонний дзвінок між Шольцом та Путіним був названий розчаруванням, оскільки останній не виявив готовності до діалогу.
- Шольц підтвердив важливість спілкування з Путіним, проте залишився реалістичним щодо досягнення результатів.
- Головна мета розмови — донести до Путіна незмінність підтримки України та заклик до виведення російських військ для встановлення миру.
Шольц готовий до нових переговорів з Путіним
Попри це, Олаф Шольц вважає такі розмови важливими. Їхня мета — донести до Путіна, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та Росія повинна вивести свої війська, щоб створити умови для встановлення миру.
Навіщо Шольц дзвонив Путіну
Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".
З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.
На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.
Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.
На переконання Шольца, було б неправильно, якби відбулась розмова між новим президентом США та російським диктатором і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-