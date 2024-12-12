Шольц знову планує зателефонувати Путіну — з якою метою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність і надалі спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте останній телефонний дзвінок між ними Шольц назвав "розчаруванням".

Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази, — заявив Олаф Шольц. Поширити

Попри це, Олаф Шольц вважає такі розмови важливими. Їхня мета — донести до Путіна, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та Росія повинна вивести свої війська, щоб створити умови для встановлення миру.

Це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій, — додав канцлер. Поширити

Навіщо Шольц дзвонив Путіну

Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".

З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.