Шольц знову планує зателефонувати Путіну — з якою метою
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Шольц знову планує зателефонувати Путіну — з якою метою

Шольц знову планує зателефонувати Путіну — з якою метою
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Джерело:  ZEIT ONLINE

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність і надалі спілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Проте останній телефонний дзвінок між ними Шольц назвав "розчаруванням".

Головні тези:

  • Олаф Шольц планує знову зателефонувати Путіну з метою донести, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та закликати вивести російські війська.
  • Останній телефонний дзвінок між Шольцом та Путіним був названий розчаруванням, оскільки останній не виявив готовності до діалогу.
  • Шольц підтвердив важливість спілкування з Путіним, проте залишився реалістичним щодо досягнення результатів.
  • Головна мета розмови — донести до Путіна незмінність підтримки України та заклик до виведення російських військ для встановлення миру.

Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Це було розчаруванням, тому що він просто повторював усі свої фрази, — заявив Олаф Шольц.

Попри це, Олаф Шольц вважає такі розмови важливими. Їхня мета — донести до Путіна, що Німеччина не відмовиться від підтримки України та Росія повинна вивести свої війська, щоб створити умови для встановлення миру.

Це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні мати жодних ілюзій, — додав канцлер.

Навіщо Шольц дзвонив Путіну

Як стверджує канцлер ФРН, під час бесіди він хотів дати зрозуміти російському диктатору, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".

З такою заявою він виступив напередодні від'їзду на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро.

На цьому тлі Олаф Шольц офіційно підтвердив, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

Окрім того, німецький лідер навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву.

На переконання Шольца, було б неправильно, якби відбулась розмова між новим президентом США та російським диктатором і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.

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