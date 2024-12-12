Шольц снова планирует позвонить Путину — с какой целью

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности и дальше общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний телефонный звонок между ними Шольц назвал "разочарованием".

Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы, — заявил Олаф Шольц. Поделиться

Несмотря на это, Олаф Шольц считает такие разговоры важными. Их цель — донести Путину, что Германия не откажется от поддержки Украины и Россия должна вывести свои войска, чтобы создать условия для установления мира.

Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но у нас не должно быть никаких иллюзий, — добавил канцлер. Поделиться

Зачем Шольц звонил Путину

Как утверждает канцлер ФРГ, во время беседы он хотел дать понять российскому диктатору, что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится.

С таким заявлением он выступил накануне отъезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

На этом фоне Олаф Шольц официально подтвердил, что позиция Путина по отношению к войне не изменилась.

Кроме того, немецкий лидер привел еще один довод в защиту своего звонка в Москву.