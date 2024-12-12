Шольц снова планирует позвонить Путину — с какой целью

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности и дальше общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний телефонный звонок между ними Шольц назвал "разочарованием".
Главные тезисы
- Олаф Шольц планирует повторный звонок Путину для уведомления о неизменной поддержке Украины и призыва к выводу российских войск.
- Последний разговор между Шольцом и Путиным был разочарованием, но канцлер настроен реалистично на возможные результаты.
- Цель общения с Путиным - донести важность поддержки Украины и необходимость вывода российских войск для мирного урегулирования.
- Шольц считает важным поддерживать диалог с Путиным, несмотря на разочарование предыдущими переговорами.
- Канцлер ФРГ утверждает, что неправильно было бы игнорировать разговоры между Путиным и главой важного европейского государства в контексте событий на Украине и в мире.
Шольц готов к новым переговорам с Путиным
Несмотря на это, Олаф Шольц считает такие разговоры важными. Их цель — донести Путину, что Германия не откажется от поддержки Украины и Россия должна вывести свои войска, чтобы создать условия для установления мира.
Зачем Шольц звонил Путину
Как утверждает канцлер ФРГ, во время беседы он хотел дать понять российскому диктатору, что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится.
С таким заявлением он выступил накануне отъезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.
На этом фоне Олаф Шольц официально подтвердил, что позиция Путина по отношению к войне не изменилась.
Кроме того, немецкий лидер привел еще один довод в защиту своего звонка в Москву.
По мнению Шольца, было бы неправильно, если бы состоялся разговор между новым президентом США и российским диктатором и не было разговора между Путиным и главой правительства важного европейского государства.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-