Шольц снова планирует позвонить Путину — с какой целью
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц снова планирует позвонить Путину — с какой целью

Шольц снова планирует позвонить Путину — с какой целью
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Источник:  ZEIT ONLINE

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности и дальше общаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако последний телефонный звонок между ними Шольц назвал "разочарованием".

Главные тезисы

  • Олаф Шольц планирует повторный звонок Путину для уведомления о неизменной поддержке Украины и призыва к выводу российских войск.
  • Последний разговор между Шольцом и Путиным был разочарованием, но канцлер настроен реалистично на возможные результаты.
  • Цель общения с Путиным - донести важность поддержки Украины и необходимость вывода российских войск для мирного урегулирования.
  • Шольц считает важным поддерживать диалог с Путиным, несмотря на разочарование предыдущими переговорами.
  • Канцлер ФРГ утверждает, что неправильно было бы игнорировать разговоры между Путиным и главой важного европейского государства в контексте событий на Украине и в мире.

Шольц готов к новым переговорам с Путиным

Это было разочарованием, потому что он просто повторял все свои фразы, — заявил Олаф Шольц.

Несмотря на это, Олаф Шольц считает такие разговоры важными. Их цель — донести Путину, что Германия не откажется от поддержки Украины и Россия должна вывести свои войска, чтобы создать условия для установления мира.

Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но у нас не должно быть никаких иллюзий, — добавил канцлер.

Зачем Шольц звонил Путину

Как утверждает канцлер ФРГ, во время беседы он хотел дать понять российскому диктатору, что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится.

С таким заявлением он выступил накануне отъезда на саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

На этом фоне Олаф Шольц официально подтвердил, что позиция Путина по отношению к войне не изменилась.

Кроме того, немецкий лидер привел еще один довод в защиту своего звонка в Москву.

По мнению Шольца, было бы неправильно, если бы состоялся разговор между новым президентом США и российским диктатором и не было разговора между Путиным и главой правительства важного европейского государства.

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