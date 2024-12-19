Немецкие ультраправые агитируют за выход страны из ЕС и возобновление связей с Россией

Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и соперница Олафа Шольца на выборах канцлера Алис Вейдель высказалась за выход страны из Европейского Союза и прекращение помощи Украине.
Главные тезисы
- Немецкие ультраправые выступают за выход Германии из ЕС и отказ от помощи Украине в пользу улучшения отношений с Россией
- Партия критикует ЕС за препятствование развитию автомобильной промышленности и предлагает возвращение в зону свободной торговли
- Ультраправые подвергаются оппозиции от других политических сил, но их успехи оказывают давление на традиционных консерваторов в Германии
- Кандидат ультраправых на пост канцлера может повлиять на политическую арену, но реализация их инициатив имеет ограниченные шансы
- Немецкая ультраправая партия стремится укрепить свое политическое присутствие через выдвижение собственного кандидата на должность канцлера
Немецкие ультраправые хотят дружить с Россией
Вейдель раскритиковала ЕС за "уничтожение автомобильной промышленности" ФРГ, предложив вернуть государство в зону свободной торговли.
По ее мнению, немецкая автомобильная отрасль понесла потери из-за решения Евросоюза запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.
Bloomberg объясняет, что "Альтернатива для Германии" в рамках предвыборной кампании для досрочных выборов канцлера, которые пройдут 23 февраля, призывает к выходу ФРГ из ЕС и еврозоны.
Также партия Вейдель поддерживает возобновление политических и деловых связей с РФ, призывая прекратить военную помощь Украине.
Кандидат от ультраправых обещает, что в случае ее избрания она сосредоточится на вопросах усиления контроля на границах, снижения налогов и восстановления ядерной энергетики. Однако информационное агентство отмечает, что такие инициативы имеют мало шансов на реализацию, ведь другие немецкие партии отказываются от сотрудничества с АдН.
Алиса Вейдель сразится за должность канцлера
7 декабря немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) выдвинула кандидатуру своей солидерши Алисы Вейдель на должность канцлера
AfD, подозреваемая в преследовании антидемократических целей, вряд ли станет частью правящей коалиции в ближайшее время, поскольку другие партии исключили возможность сотрудничества с ней.
Однако ее успехи на выборах давят на консерваторов, заставляя их пересмотреть свою позицию по поводу альянсов на фоне уменьшения влияния их традиционного партнера — Свободных демократов (FDP).
По словам Ганса Уорлендера, политолога из Дрезденского технического университета, приход Вейдель на этот пост преследует цель укрепления партии на политической арене.
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