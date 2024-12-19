Немецкие ультраправые агитируют за выход страны из ЕС и возобновление связей с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Немецкие ультраправые агитируют за выход страны из ЕС и возобновление связей с Россией

Вейдель
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Источник:  Bloomberg

Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и соперница Олафа Шольца на выборах канцлера Алис Вейдель высказалась за выход страны из Европейского Союза и прекращение помощи Украине.

Главные тезисы

  • Немецкие ультраправые выступают за выход Германии из ЕС и отказ от помощи Украине в пользу улучшения отношений с Россией
  • Партия критикует ЕС за препятствование развитию автомобильной промышленности и предлагает возвращение в зону свободной торговли
  • Ультраправые подвергаются оппозиции от других политических сил, но их успехи оказывают давление на традиционных консерваторов в Германии
  • Кандидат ультраправых на пост канцлера может повлиять на политическую арену, но реализация их инициатив имеет ограниченные шансы
  • Немецкая ультраправая партия стремится укрепить свое политическое присутствие через выдвижение собственного кандидата на должность канцлера

Немецкие ультраправые хотят дружить с Россией

Вейдель раскритиковала ЕС за "уничтожение автомобильной промышленности" ФРГ, предложив вернуть государство в зону свободной торговли.

Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия. Социалистическая политика ЕС разрушила рыночный механизм в Европе.

Алис Вейдель

Алис Вейдель

Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

По ее мнению, немецкая автомобильная отрасль понесла потери из-за решения Евросоюза запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Нам не нужны все эти бюрократы, которые не имеют понятия, что они делают и разрушают наш фонд в Европейском Союзе. Мы не видим, что Европейский Союз в своем нынешнем состоянии как хорошо работающее учреждение.

Bloomberg объясняет, что "Альтернатива для Германии" в рамках предвыборной кампании для досрочных выборов канцлера, которые пройдут 23 февраля, призывает к выходу ФРГ из ЕС и еврозоны.

Также партия Вейдель поддерживает возобновление политических и деловых связей с РФ, призывая прекратить военную помощь Украине.

Кандидат от ультраправых обещает, что в случае ее избрания она сосредоточится на вопросах усиления контроля на границах, снижения налогов и восстановления ядерной энергетики. Однако информационное агентство отмечает, что такие инициативы имеют мало шансов на реализацию, ведь другие немецкие партии отказываются от сотрудничества с АдН.

Алиса Вейдель сразится за должность канцлера

7 декабря немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) выдвинула кандидатуру своей солидерши Алисы Вейдель на должность канцлера

AfD, подозреваемая в преследовании антидемократических целей, вряд ли станет частью правящей коалиции в ближайшее время, поскольку другие партии исключили возможность сотрудничества с ней.

Однако ее успехи на выборах давят на консерваторов, заставляя их пересмотреть свою позицию по поводу альянсов на фоне уменьшения влияния их традиционного партнера — Свободных демократов (FDP).

По словам Ганса Уорлендера, политолога из Дрезденского технического университета, приход Вейдель на этот пост преследует цель укрепления партии на политической арене.

Существует претензия на власть, которую нужно отстаивать, и лучший способ сделать это — выдвинуть кандидата в канцлеры, — пояснил он. — Это также позволяет вам присутствовать в средствах массовой информации, поскольку между так называемыми кандидатами в канцлеры всегда проводятся дебаты.

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