Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и соперница Олафа Шольца на выборах канцлера Алис Вейдель высказалась за выход страны из Европейского Союза и прекращение помощи Украине.

Немецкие ультраправые хотят дружить с Россией

Вейдель раскритиковала ЕС за "уничтожение автомобильной промышленности" ФРГ, предложив вернуть государство в зону свободной торговли.

Нам нужна свободная торговля между европейскими странами, но нам не нужна вся эта бюрократия. Социалистическая политика ЕС разрушила рыночный механизм в Европе. Алис Вейдель Депутат ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

По ее мнению, немецкая автомобильная отрасль понесла потери из-за решения Евросоюза запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Нам не нужны все эти бюрократы, которые не имеют понятия, что они делают и разрушают наш фонд в Европейском Союзе. Мы не видим, что Европейский Союз в своем нынешнем состоянии как хорошо работающее учреждение. Поделиться

Bloomberg объясняет, что "Альтернатива для Германии" в рамках предвыборной кампании для досрочных выборов канцлера, которые пройдут 23 февраля, призывает к выходу ФРГ из ЕС и еврозоны.

Также партия Вейдель поддерживает возобновление политических и деловых связей с РФ, призывая прекратить военную помощь Украине.

Кандидат от ультраправых обещает, что в случае ее избрания она сосредоточится на вопросах усиления контроля на границах, снижения налогов и восстановления ядерной энергетики. Однако информационное агентство отмечает, что такие инициативы имеют мало шансов на реализацию, ведь другие немецкие партии отказываются от сотрудничества с АдН.

Алиса Вейдель сразится за должность канцлера

7 декабря немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) выдвинула кандидатуру своей солидерши Алисы Вейдель на должность канцлера

AfD, подозреваемая в преследовании антидемократических целей, вряд ли станет частью правящей коалиции в ближайшее время, поскольку другие партии исключили возможность сотрудничества с ней.

Однако ее успехи на выборах давят на консерваторов, заставляя их пересмотреть свою позицию по поводу альянсов на фоне уменьшения влияния их традиционного партнера — Свободных демократов (FDP).

По словам Ганса Уорлендера, политолога из Дрезденского технического университета, приход Вейдель на этот пост преследует цель укрепления партии на политической арене.