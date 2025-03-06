В США планируют лишить легального статуса около 240 тыс беженцев из Украины

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тыс. украинских беженцев.
Главные тезисы
- Администрация президента США планирует лишить легального статуса около 240 тыс украинских беженцев.
- Решение об этом может быть принято в апреле этого года, как утверждают источники в администрации.
- Лишение легального статуса беженцев является частью стратегии администрации Трампа по отношению к мигрантам в США.
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Об этом сообщили чиновник администрации Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом.
По информации издания, соответствующее решение может быть принято уже в апреле этого года.
Источники отметили, что этот шаг является частью более широких усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 млн мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых при администрации президента Джо Байдена.
Представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время ее ведомству не известно о таких планах.
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