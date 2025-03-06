В США планируют лишить легального статуса около 240 тыс беженцев из Украины

В США продолжают воевать с беженцами

Об этом сообщили чиновник администрации Трампа и три источника, знакомые с этим вопросом.

По информации издания, соответствующее решение может быть принято уже в апреле этого года.

Источники отметили, что этот шаг является частью более широких усилий администрации Трампа, направленных на лишение легального статуса более 1,8 млн мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ, начатых при администрации президента Джо Байдена.

Представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила, что в настоящее время ее ведомству не известно о таких планах.