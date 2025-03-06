У США планують позбавити легального статусу близько 240 тис біженців з України

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 тис українських біженців.
Головні тези:
- Адміністрація президента Трампа планує позбавити близько 240 тис українських біженців легального статусу в США.
- Рішення про це може бути прийняте у квітні цього року, як стверджують джерела з адміністрації.
- Позбавлення легального статусу біженців є частиною більшої стратегії адміністрації Трампа щодо мігрантів у США.
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Про це повідомили високопосадовець адміністрації Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням.
За інформацією видання, відповідне рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року.
Джерела зазначили, що цей крок є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США у межах тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації президента Джо Байдена.
Натомість речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі її відомству не відомо про такі плани.
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