У США планують позбавити легального статусу близько 240 тис біженців з України

У США продовжують воювати з біженцями

Про це повідомили високопосадовець адміністрації Трампа і три джерела, знайомі з цим питанням.

За інформацією видання, відповідне рішення можуть ухвалити вже у квітні цього року.

Джерела зазначили, що цей крок є частиною ширших зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США у межах тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації президента Джо Байдена.

Натомість речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі її відомству не відомо про такі плани.