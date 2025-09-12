Совет ЕС продлил на полгода санкции против России

12 сентября Совет Европейского Союза принял решение продлить индивидуальные санкции против России еще на шесть месяцев – до 15 марта 2026 года.

Об этом говорится на сайте институции.

Сегодня Рада приняла решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2026 года.

Санкции продолжают действовать относительно более 2,5 тысяч физических и юридических лиц. В то же время из списка исключили одного человека и удалили данные еще одного человека из-за смерти.

Эти ограничительные меры включают:

Запрет на въезд: Физическим лицам, внесенным в список, запрещено въезжать на территорию Евросоюза или осуществлять транзит через него.

Замораживание активов: Все активы этих лиц и организаций на территории ЕС подлежат замораживанию.

Запрет на предоставление средств Запрещается предоставлять какие-либо средства или другие экономические ресурсы лицам и организациям, находящимся под санкциями.